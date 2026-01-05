Netflix: Radikale Kino‑Revolution: Nur 17 Tage im Kino für Warner‑Filme?

Netflix sorgt nach neuen Berichten für Unruhe in Hollywood, da der Streaming‑Riese angeblich plant, zukünftige Warner‑Bros.‑Filme nur 17 Tage lang im Kino zu lassen, bevor sie auf der eigenen Plattform erscheinen. Der Hinweis tauchte im Zusammenhang mit dem Stranger Things 5‑Finale auf, das trotz gleichzeitiger Veröffentlichung im Kino und auf Netflix rund 25 Millionen Dollar einspielte und damit die Diskussion über sogenannte Release‑Windows neu entfachte.

Laut Branchenquellen soll Netflix ein klarer Befürworter eines extrem kurzen 17‑Tage‑Fensters sein, was die Kinolandschaft erheblich unter Druck setzen würde.

Große Ketten wie AMC halten dagegen und pochen auf mindestens 45 Tage, um ihre Einnahmen zu sichern. Die mögliche Übernahme von Warner Bros. durch Netflix verschärft die Lage zusätzlich, da unklar bleibt, ob der Konzern diese aggressive Strategie tatsächlich auf alle Warner‑Titel anwenden würde.

Bestätigt ist bislang nichts, doch die Spannungen innerhalb der Branche wachsen. Während Kinobetreiber auf längere Laufzeiten drängen, verfolgt Netflix das Ziel, seine Streaming‑Plattform weiter zu stärken und Inhalte schneller verfügbar zu machen.

Sollte ein Kompromiss gefunden werden, dürfte er irgendwo zwischen den geforderten 45 Tagen und den von Netflix bevorzugten 17 Tagen liegen.

Was würdet ihr von dem 17-Tage-Plan halten?