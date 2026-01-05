Netflix: Radikale Kino‑Revolution: Nur 17 Tage im Kino für Warner‑Filme?

Netflix sorgt nach neuen Berichten für Unruhe in Hollywood, da der Streaming‑Riese angeblich plant, zukünftige Warner‑Bros.‑Filme nur 17 Tage lang im Kino zu lassen, bevor sie auf der eigenen Plattform erscheinen. Der Hinweis tauchte im Zusammenhang mit dem Stranger Things 5‑Finale auf, das trotz gleichzeitiger Veröffentlichung im Kino und auf Netflix rund 25 Millionen Dollar einspielte und damit die Diskussion über sogenannte Release‑Windows neu entfachte.
Laut Branchenquellen soll Netflix ein klarer Befürworter eines extrem kurzen 17‑Tage‑Fensters sein, was die Kinolandschaft erheblich unter Druck setzen würde.
Große Ketten wie AMC halten dagegen und pochen auf mindestens 45 Tage, um ihre Einnahmen zu sichern. Die mögliche Übernahme von Warner Bros. durch Netflix verschärft die Lage zusätzlich, da unklar bleibt, ob der Konzern diese aggressive Strategie tatsächlich auf alle Warner‑Titel anwenden würde.
Bestätigt ist bislang nichts, doch die Spannungen innerhalb der Branche wachsen. Während Kinobetreiber auf längere Laufzeiten drängen, verfolgt Netflix das Ziel, seine Streaming‑Plattform weiter zu stärken und Inhalte schneller verfügbar zu machen.
Sollte ein Kompromiss gefunden werden, dürfte er irgendwo zwischen den geforderten 45 Tagen und den von Netflix bevorzugten 17 Tagen liegen.
Was würdet ihr von dem 17-Tage-Plan halten?
37 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hab mein Netflix Abo gekündigt. Werde auf HBO Max wechseln diesen Monat. Netflix hat paar gute Serien, aber auch viel Schrott. Hab mal wieder Lust auf Game of Thrones, oder Serien wie Die Sopranos, Deadwood, Westworld, TLoU 2, alles Serien, die ich noch nicht kenne. Gute Filme sind auch dabei.
Werde in Zukunft Netflix nur noch ab und an für einen Monat mit Guthaben abonnieren, wenn paar Serien dabei sind wie Wednesday, die mich interessieren.
Wenn die Übernahme genehmigt wird, kann man eh davon ausgehen, dass Netflix die Preise erhöht. Dann bezahlt man bestimmt ~20 € für Standard und ~25-30 € für Premium.
Mal abwarten, bis dahin reicht mir HBO für 12 € im Monat.
Dann können sie das Kino gleich bleiben lassen.Wer geht da schon ins Kino zahlt gute 12 €+ wenn er es in gut 3 Wochen zu Hause haben kann.
Die Zeiten sind vorbei, wo daheim nur eine 72 cm Bildröhre mit Mono Lautsprecher rum steht.
Netflix ist einfach ein Existenzzerstörer für den Kinobetreiber.
Ist nun kein großer „Schock“ bei der Qualität der letzten Jahre im Kino, sind die Filme fürs streaming meist sogar höher, von daher.
Von was redest du ?
Ach, die wollen die Kinobrancje killen 🤔
Wer hätte das gedacht 😀
Ich gehe selten ins Kino, nur wenn es sich meiner Meinung nach lohnt den Film im Kino zu sehen. Es ist trotzdem schade das es höchstwahrscheinlich das Ende vom Kino bedeutet.