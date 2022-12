Netflix: Rausschmiss von Henry Cavill aus The Witcher aufgrund von toxischem Verhalten?

Autor:, in / Netflix

Im Netz häufen sich die Berichte, dass Henry Cavill aufgrund von toxischem Verhalten aus der The Witcher-Serie rausgeschmissen wurde.

Wie wir bereits berichtet haben, wird ab Staffel 4 der Hexenmeister in der The Witcher-Serie auf Netflix von Liam Hamsworth und nicht länger von Henry Cavill verkörpert.

Henry Cavill soll aufgrund von toxischem Verhalten seine Position als Hauptakteur verloren haben. In einem Podcast namens „Deux U“, der bekannt gegeben hat, eine Abschrift von internen E-Mails und mehr erhalten zu haben, wird behauptet, dass er Henry Cavill vorwiegend mit der weiblichen Showrunnerin, Lauren Hissrich, heftig aneinandergeraten sei.

Während der Produktion soll sich außerdem herausgestellt haben, dass Henry „Videospiel süchtig“ sei, er dazu seine Kollegen in einem „Videospiel“-Ton verachtend angeschnitten hat und weiter mit einem toxischem Verhalten sogar Entscheidungen der Regisseure widersprochen habe. Am Ende sei es dann eskaliert, was zu seinem Rauswurf geführt haben soll.

„Jeder Abteilungsleiter hat sich beschwert“, hieß es angeblich in einer teaminternen Abschrift. „Er fing an, Kommentare zu machen. Es war nichts Sexuelles: Er hat niemanden begrapscht oder sich unzüchtig verhalten, aber es war trotzdem respektlos und toxisch.“

Lauren Hissrich gab in einem weiteren Interview bekannt, dass sein Weggang „beiderseitig respektvoll“ gewesen sei, aber sie auch zu einem späteren Zeitpunkt mehr zu sagen habe.

Lauren Hissrich äußerte: „Ich habe eine Menge zu sagen und ich denke, es gibt eine Menge, wissen Sie… wir werden natürlich nie alle Gründe herausfinden, warum Henry gegangen ist, aber ich kann sagen, dass es eine gegenseitig respektvolle Beziehung war… Also bitte, bitte, bitte kommen Sie in sechs Monaten zurück, wenn wir reden können“, sagte sie.