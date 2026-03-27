Netflix: Schraubt die Preise aller Tarife in den USA weiter nach oben

Netflix hat seine Preise in den USA zum zweiten Mal innerhalb eines guten Jahres angepasst und bestätigt damit eine Entwicklung, die sich bereits im Markt abgezeichnet hatte.
Der Streaming-Riese mit weltweit über 325 Millionen Abonnenten hebt die Kosten für sämtliche Tarifstufen an. Das Standard-Abo mit Werbung steigt auf 8,99 US-Dollar pro Monat, während das werbefreie Standard-Modell künftig 19,99 US-Dollar kostet. Für das Premium-Abo mit Ultra-HD-Streaming und gleichzeitiger Nutzung auf mehreren Geräten werden nun 26,99 US-Dollar fällig.
Die Anpassung betrifft sowohl neue als auch bestehende Nutzer. Neukunden sehen die erhöhten Preise sofort, während Bestandskunden in den kommenden Wochen schrittweise informiert werden. Laut Unternehmen erfolgt die Benachrichtigung jeweils rund einen Monat vor Inkrafttreten der neuen Preise, abhängig vom individuellen Abrechnungszeitraum.
Hinter den Preisanpassungen steht eine klare Strategie. Netflix betont, weiterhin verschiedene Preisstufen anzubieten, um unterschiedliche Nutzerbedürfnisse abzudecken. Gleichzeitig sollen die zusätzlichen Einnahmen in neue Inhalte und die Verbesserung des Nutzererlebnisses fließen.
Branchenexperten sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannter „Pricing Power“, also der Fähigkeit, Preise zu erhöhen, ohne große Verluste bei den Abonnenten zu riskieren.
Die aktuelle Entscheidung folgt auf eine frühere Preisanpassung im ersten Quartal 2025, bei der zuletzt vor allem der Standard-Tarif betroffen war. Parallel dazu hatte Netflix zuletzt auch strategische Weichen gestellt und sich von einem möglichen Übernahme-Deal mit Warner Bros. zurückgezogen, nachdem ein konkurrierendes Angebot den Zuschlag erhielt.
Die finanziellen Auswirkungen dieses Schritts scheinen für das Unternehmen dennoch positiv zu sein. Eine Ausgleichszahlung von 2,8 Milliarden US-Dollar stärkt die Position zusätzlich und verschafft neuen Spielraum für zukünftige Investitionen.
Mit den erneuten Preissteigerungen setzt Netflix ein klares Signal in einem zunehmend umkämpften Streaming-Markt, in dem Wachstum, Inhalte und wirtschaftliche Stabilität enger miteinander verknüpft sind als je zuvor.
Ob und wann die Preise auch hierzulande steigen werden, ist aktuell unklar. Bei uns kostet ein Standard-Abo mit Werbung 4,99€/Monat, das Standard-Abo 13,99€ und Premium 19,99€.
59 Kommentare AddedMitdiskutieren
Na dann sind wir auch bald dran.
Netflix brauch ich maximal für 2 monate im jahr wenn ich urlaub habe.
Ich kann damit leben.
Also ich hab keinen Streaming Dienst mehr. Das einzige was ich habe ich YouTube Premium, weil ich nur YouTube schaue. Plus YouTube Music einfach perfekt
Ja, das hab ich auch. Dadurch, daß YT Music mit drin ist, lohnt sich das auf jeden Fall.
Wenn die Preise in den USA erhöht werden, ist das meist nur der Anfang. Der Rest der Welt folgt dann nach und nach.
Jeder haut die Preise hoch, langsam reicht es aber. Wenn der Preis nochmal steigt kommt das Abo weg….
Einfach eine traurige Entwicklung das ganze mit dem Streaming Anbietern!
Erst das ganze umstellen und integrieren von Werbung, obwohl man dafür zahlt und dann das ständige weiter verteuern und gleichzeitig Reduktion von Mehrwert.
Mittlerweile ist das ja schon schlimmer als mit der GEZ und dem Free TV!
Ich hab nur noch 1 Abo und das wackelt auch schon sehr (Amazon Prime), zumal das auch wieder teurer werden soll und ich es eigentlich nur noch wegen dem Versand hab, welcher aber mittlerweile auch immer seltener gut funktioniert und teils echt lange Versandzeiten auftreten, was von Premium schon weit entfernt ist.
Da braucht sich bald niemand mehr wundern, wenn das Zeitalter der Piraterie wieder zurück kommt…