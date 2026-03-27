Netflix: Schraubt die Preise aller Tarife in den USA weiter nach oben

Netflix erhöht erneut in den USA die Preise und setzt damit ein deutliches Zeichen im Wettbewerb der Streaming-Anbieter.

Netflix hat seine Preise in den USA zum zweiten Mal innerhalb eines guten Jahres angepasst und bestätigt damit eine Entwicklung, die sich bereits im Markt abgezeichnet hatte.

Der Streaming-Riese mit weltweit über 325 Millionen Abonnenten hebt die Kosten für sämtliche Tarifstufen an. Das Standard-Abo mit Werbung steigt auf 8,99 US-Dollar pro Monat, während das werbefreie Standard-Modell künftig 19,99 US-Dollar kostet. Für das Premium-Abo mit Ultra-HD-Streaming und gleichzeitiger Nutzung auf mehreren Geräten werden nun 26,99 US-Dollar fällig.

Die Anpassung betrifft sowohl neue als auch bestehende Nutzer. Neukunden sehen die erhöhten Preise sofort, während Bestandskunden in den kommenden Wochen schrittweise informiert werden. Laut Unternehmen erfolgt die Benachrichtigung jeweils rund einen Monat vor Inkrafttreten der neuen Preise, abhängig vom individuellen Abrechnungszeitraum.

Hinter den Preisanpassungen steht eine klare Strategie. Netflix betont, weiterhin verschiedene Preisstufen anzubieten, um unterschiedliche Nutzerbedürfnisse abzudecken. Gleichzeitig sollen die zusätzlichen Einnahmen in neue Inhalte und die Verbesserung des Nutzererlebnisses fließen.

Branchenexperten sprechen in diesem Zusammenhang von sogenannter „Pricing Power“, also der Fähigkeit, Preise zu erhöhen, ohne große Verluste bei den Abonnenten zu riskieren.

Die aktuelle Entscheidung folgt auf eine frühere Preisanpassung im ersten Quartal 2025, bei der zuletzt vor allem der Standard-Tarif betroffen war. Parallel dazu hatte Netflix zuletzt auch strategische Weichen gestellt und sich von einem möglichen Übernahme-Deal mit Warner Bros. zurückgezogen, nachdem ein konkurrierendes Angebot den Zuschlag erhielt.

Die finanziellen Auswirkungen dieses Schritts scheinen für das Unternehmen dennoch positiv zu sein. Eine Ausgleichszahlung von 2,8 Milliarden US-Dollar stärkt die Position zusätzlich und verschafft neuen Spielraum für zukünftige Investitionen.

Mit den erneuten Preissteigerungen setzt Netflix ein klares Signal in einem zunehmend umkämpften Streaming-Markt, in dem Wachstum, Inhalte und wirtschaftliche Stabilität enger miteinander verknüpft sind als je zuvor.

Ob und wann die Preise auch hierzulande steigen werden, ist aktuell unklar. Bei uns kostet ein Standard-Abo mit Werbung 4,99€/Monat, das Standard-Abo 13,99€ und Premium 19,99€.