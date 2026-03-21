Netflix: Serie startet Dreharbeiten – erstes Setting enthüllt

Die Live-Action-Serie zu Assassin’s Creed hat mit Dreharbeiten begonnen und entführt Zuschauer ins Rom des Jahres 64 nach Christus.

Ein neues Kapitel im Assassin’s Creed-Universum nimmt Gestalt an: Die Dreharbeiten zur kommenden Live-Action-Serie haben offiziell begonnen. Als Setting dient das antike Rom im Jahr 64 nach Christus, eine Zeit politischer Intrigen, Machtkämpfe und historischer Umbrüche, die perfekt zur DNA der Reihe passt.

Mit diesem Schauplatz kehrt Assassin’s Creed zu einem der faszinierendsten Epochen der Geschichte zurück. Die römische Metropole bietet eine dichte Kulisse für Konflikte zwischen Assassinen und Templern und verspricht eine Mischung aus historischen Ereignissen und fiktionalen Elementen, wie man sie aus den Spielen kennt.

Auch der Cast fällt umfangreich aus. Mit Toby Wallace, Lola Petticrew, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Zachary Hart, Claes Bang und Nabhaan Rizwan setzt die Produktion auf eine vielseitige Besetzung, die die komplexen Figuren der Serie zum Leben erwecken soll.

Konkrete Details zur Handlung sind bislang noch rar, doch der Drehstart markiert einen wichtigen Meilenstein für das ambitionierte Projekt. Die Verbindung aus historischem Setting, moderner Inszenierung und der bekannten Assassin’s Creed-Mythologie könnte die Serie zu einer der spannendsten Gaming-Adaptionen der kommenden Jahre machen.

Weitere Informationen zu Story, Veröffentlichung und Plattform werden in den kommenden Monaten erwartet, während die Produktion nun in vollem Gange ist.

Ancient Rome, 64 AD… The live-action Assassin’s Creed series has begun filming!

Starring Toby Wallace, Lola Petticrew, Laura Marcus, Tanzyn Crawford, Zachary Hart, Claes Bang, Nabhaan Rizwan and more. pic.twitter.com/wZlfkwNgkM — Ubisoft (@Ubisoft) March 20, 2026