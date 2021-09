Netflix: Sneak Peeks von The Witcher zur zweiten Staffel und mehr

Netflix veröffentlicht Sneak Peeks von The Witcher zur zweiten Staffel und kündigt die dritte Fortsetzung der Serie an.

Netflix hat einige Sneak-Peek-Videos zur zweiten The Witcher Staffel veröffentlicht und angekündigt, dass The Witcher Staffel 3 in Planung ist.

Der erste Clip gibt Einblick in die erste Episode von Staffel 2, die auf der Witcher-Geschichte „Ein Körnchen Wahrheit“ basiert, in der Geralt auf ein Herrenhaus stößt, in dem Nivellen wohnt wird, der das Gesicht eines Monsters hat:

Die erste Staffel von The Witcher endete mit dem Zusammentreffen von Geralt und Ciri, währenddessen Yennefer und andere Zauberinnen die eindringende Armee der Nilfgaarder abwehrten. Im zweiten Video muss Geralt die ihm noch fremde Ciri vor einer Bruxa beschützen:

Während in Staffel 1 der erste Witcher-Roman „Das Blut der Elfen“ grob nacherzählt wurde, könnte es in Staffel 2 mit dem zweiten Buch „Die Zeit der Verachtung“ weitergehen, denn Henry Cavill hatte in einem Instagram Post ein Zitat aus diesem Buch veröffentlicht.

Hier ist der Road to Season 2 Trailer zu The Witcher:

Netflix hat außerdem die dritte Staffel zu The Witcher angekündigt, die bereits in der Planung ist. An einem zweiten Animationsfilm und an einer Kinder- und Familienserie, die in der Welt von The Witcher spielen soll, wird ebenfalls gearbeitet.

„Wirf eine Münze in unser wachsendes Witcher-Universum! Wir können The Witcher Staffel 3 offiziell ankündigen, zusammen mit einem zweiten Anime-Spielfilm und einer neuen Kinder- und Familienserie, die in der Welt von The Witcher spielt.“

Wer sich die Zeit bis zum Start der zweiten Staffel von The Witcher am 17. Dezember 2021 verkürzen möchte, sollte unbedingt den Animationsfilm The Witcher: Nightmare of the Wolf über Vesemir ansehen.