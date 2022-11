Netflix: Sonic Prime Trailer veröffentlicht, Serie startet Mitte Dezember

Autor:, in / Netflix

Sonic Prime wird ab 15. Dezember für rasante Action auf Netflix sorgen! Im neuen Trailer erfahrt ihr, warum der blaue Igel das „Shatterverse“ durchquert.

Ein Kampf gegen Eggman nimmt eine unerwartete Wendung: Sonic wird in eine fremdartige Parallelwelt geschleudert. Er will seine Freunde unbedingt wiederfinden, ihr seht Ausschnitte aus verschiedenen Welten, durch die die Reise führen wird. Nebenbei liegt auch das Schicksal des Multiversums in Sonics behandschuhten Händen.

Hier geht es zum Trailer: