Netflix: Steigt aus dem Rennen um Warner Bros. aus

Nach einem neuen Angebot von Paramount Skydance zieht Netflix sein Angebot für die Übernahme von Warner Bros. zurück.

Netflix bestätigt in einer Mitteilung, dass das Unternehmen sein Angebot für Warner Bros. nicht erhöhen wird. Zuvor hatte Warner Bros. Discovery erklärt, dass der jüngste Vorschlag von Paramount Skydance als überlegene Offerte eingestuft wurde.

Die Co‑CEOs Ted Sarandos und Greg Peters betonen, dass ihre geplante Transaktion einen klaren Weg zur Genehmigung gehabt hätte, jedoch zu den geforderten Konditionen finanziell nicht mehr attraktiv sei. Für sie sei der Erwerb von Warner Bros. stets ein angenehmer Zusatz gewesen, aber kein zwingender Schritt um jeden Preis.

In der Stellungnahme würdigt Netflix die Arbeit von David Zaslav und dem Vorstand von WBD und hebt hervor, dass Warner Bros. ein erstklassiges Unternehmen sei. Das Team zeigt sich überzeugt, dass die eigenen Pläne die Branche gestärkt und zusätzliche Produktionsarbeitsplätze geschaffen hätten.

Gleichzeitig verweist Netflix auf die stabile Entwicklung des eigenen Geschäfts, das durch ein starkes Programm und den Ausbau des Unterhaltungsangebots getragen werde. Rund 20 Milliarden Dollar sollen in diesem Jahr in neue Filme und Serien fließen, begleitet von der Wiederaufnahme des Aktienrückkaufprogramms.

Zum Abschluss unterstreicht Netflix, dass das Unternehmen weiterhin auf profitables Wachstum und langfristige Wertschöpfung setzt und sich auf die Fortführung seiner bisherigen Strategie konzentriert.