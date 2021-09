Netflix: Streaming-Dienst kauft Night School Studio

Netflix tätigte gerade eine seiner ersten Akquisitionen in der Spielebranche und kaufte Night School Studio, die Entwickler von Oxenfree und Afterparty. Auf der offiziellen Website kündigte Night School Studio das in einem Blog an.

„Night School möchte seine erzählerischen und gestalterischen Ambitionen in unverwechselbaren, originellen Spielen mit Herz ausleben“, schreibt Night School-Mitbegründer Sean Krankel. „Netflix bietet Film-, Fernseh- und jetzt auch Spieleherstellern eine noch nie dagewesene Plattform, um exzellente Unterhaltung für Millionen von Menschen zu schaffen und zu liefern. Unsere Erkundungen im Bereich des narrativen Gameplays und Netflix‘ Erfolgsbilanz bei der Unterstützung diverser Geschichtenerzähler waren eine so natürliche Paarung. Es fühlte sich an, als wären beide Teams instinktiv zu diesem Schluss gekommen.“

Netflix kündigte im Sommer an, in die Spielebranche einzusteigen, und ernannte den ehemaligen Videospielmanager Mike Verdu zum neuen Vizepräsidenten für Spieleentwicklung. Erste mobile Spiele sind Shooting Hoops, Teeter Up und Card Blast, die in der Netflix-App auf Android-Geräten aufgerufen werden können. Dieser Dienst ist nur für Netflix-Abonnenten in Spanien, Italien und Polen verfügbar.

Unterdessen ist die Entwicklung von Oxenfree 2: Lost Signals weiter in Arbeit und zu keiner Zeit gefährdet, laut Night School Studio: