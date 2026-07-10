Netflix: Streamingdienst plant offenbar überraschende TV-Funktion

Netflix soll laut einem Bericht neue Funktionen wie lineare Kanäle und Streaming-Bundles in Betracht ziehen.

Netflix arbeitet laut einem Bericht des Wall Street Journal an neuen Konzepten, um die Nutzung der Plattform zu steigern. Dazu gehören offenbar lineare TV-Kanäle, auf denen Serien und Filme dauerhaft ausgestrahlt werden, sowie mögliche Bundles mit anderen Streamingdiensten.

Die geplanten Kanäle würden Inhalte ähnlich wie klassische Fernsehsender oder kostenlose Streaming-Angebote wie Pluto TV und Tubi kontinuierlich ausstrahlen. Anders als diese Dienste wäre Netflix jedoch weiterhin kostenpflichtig, auch wenn das Unternehmen bereits ein werbefinanziertes Abonnement anbietet.

Darüber hinaus soll Netflix prüfen, ob sich Abonnements gemeinsam mit anderen Streamingdiensten verkaufen lassen. Vergleichbare Bundle-Angebote existieren bereits unter anderem bei Apple TV und Amazon Prime Video.

Hintergrund der Überlegungen sollen laut dem Bericht Anzeichen für eine nachlassende Nutzung der Plattform sein. Zudem hatte Bloomberg zuletzt berichtet, dass Netflix nach den Ursachen für sinkende Zuschauerzahlen bei zweiten Staffeln einiger Eigenproduktionen sucht.

Parallel erweitert Netflix sein Angebot um neue Formate wie Video-Podcasts und Inhalte von Digitalmedien, die sich einfacher nebenbei konsumieren lassen als aufwendig produzierte Serien.

Netflix selbst wollte die Berichte auf Anfrage des Wall Street Journal nicht kommentieren.