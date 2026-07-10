Netflix: Streamingdienst plant offenbar überraschende TV-Funktion

Netflix arbeitet laut einem Bericht des Wall Street Journal an neuen Konzepten, um die Nutzung der Plattform zu steigern. Dazu gehören offenbar lineare TV-Kanäle, auf denen Serien und Filme dauerhaft ausgestrahlt werden, sowie mögliche Bundles mit anderen Streamingdiensten.
Die geplanten Kanäle würden Inhalte ähnlich wie klassische Fernsehsender oder kostenlose Streaming-Angebote wie Pluto TV und Tubi kontinuierlich ausstrahlen. Anders als diese Dienste wäre Netflix jedoch weiterhin kostenpflichtig, auch wenn das Unternehmen bereits ein werbefinanziertes Abonnement anbietet.
Darüber hinaus soll Netflix prüfen, ob sich Abonnements gemeinsam mit anderen Streamingdiensten verkaufen lassen. Vergleichbare Bundle-Angebote existieren bereits unter anderem bei Apple TV und Amazon Prime Video.
Hintergrund der Überlegungen sollen laut dem Bericht Anzeichen für eine nachlassende Nutzung der Plattform sein. Zudem hatte Bloomberg zuletzt berichtet, dass Netflix nach den Ursachen für sinkende Zuschauerzahlen bei zweiten Staffeln einiger Eigenproduktionen sucht.
Parallel erweitert Netflix sein Angebot um neue Formate wie Video-Podcasts und Inhalte von Digitalmedien, die sich einfacher nebenbei konsumieren lassen als aufwendig produzierte Serien.
Netflix selbst wollte die Berichte auf Anfrage des Wall Street Journal nicht kommentieren.
12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Warum die zweiten Staffeln abflachen selbst wenn sie besser sind? Ganz einfach: In vielen Fällen bekommt man im Gegensatz zur ersten eher durch Zufall mit dass sie erscheinen sind.
Ja das stimmt 😅
Vor allem wenn man wie bei House of the Dragon 2 Jahre auf eine neue Staffel warten muss. 😑
Aber als Fan ist man natürlich trotzdem auf dem laufenden. Sowas lässt sich bei YouTube Lets Play’s aber auch gut beobachten. Die erste Folge hat immer die meisten Aufrufe, und mit jeder Folge mehr wird die Klickzahl weniger
HotD hat ja zumindest noch genug Werbung damit man vielleicht mal nachschaut…
Der Grund warum es hier angesprochen wird ist glaube ich Avatar The Last Airbender. Irgendwie 66% Einbruch.
Ich hatte nichts mit der Cartoon Serie am Hut und die zweite ist richtig Stark… Aber ich habe den Release nur mitbekommen weil ich im richtigen Moment auf den Banner geschaut habe.
Das ist ein bisschen dünn für so ein teures SFX gebashe.
Krass wie lineares fernsehen wieder an Start gebracht werden soll 🤣😹😳 das war der Grund vor 25 Jahren den Fernseher zu entsorgen ✌🏻
Disney hat das ja schon, ich finde auch das es ein rückschritt ist, jetzt muss ich wieder zur genauen Zeit einschalten um Folge x zu schauen, oder aber ich starte einfach die Folge direkt in der Auswahl. Komisches System.
Hab Netflix schon lange nicht mehr abonniert, bin gespannt ob die Strategie aufgehen wird.
Ich habe Netflix, aber das brauche ich nicht, werde ich auch nicht nutzen. Möchte schauen was ich möchte und nicht wieder in die Steinzeit zurück.
Sowas bietet Prime Video auch. Auch wenn ich es selber noch nicht viel genutzt habe
Hat eigentlich jemand Unhinged auf Netflix-Games gezockt ? Super cool gemacht, kann man nur empfehlen 😀
Ich weiß gar nicht wann ich das letzte mal lineares Fernsehen gesehen habe…
mindestens 20 Jahre her …
Bzw, ok Sky, Premiere DF1 und wie das mal immer hieß, war frühe ja auch so gesehen Linear, ist es ja stellen weise immer noch… aber da sage ich da zu mal PayTV ist dann doch wieder was anderes.
Naja hört sich für mich überzeugend an aber sollen sie ein Versuch machen ohne hoffentlich die Gebühren zu erhöhen!