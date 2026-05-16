Netflix: Texas wirft „Sucht-Design“ und Nutzer-Tracking vor

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Netflix sieht sich in Texas einer Klage wegen Datenschutz- und Designvorwürfen ausgesetzt.

Der Streamingdienst Netflix wird im US-Bundesstaat Texas verklagt, nachdem Behörden dem Unternehmen vorwerfen, Nutzerdaten ohne ausreichende Zustimmung zu sammeln und seine Plattform bewusst auf hohe Nutzungsdauer auszurichten.

Die Klage wurde am 11. Mai vom texanischen Generalstaatsanwalt Ken Paxton eingereicht. Er wirft Netflix vor, ein System zur umfassenden Erfassung von Nutzerdaten aufgebaut zu haben, das unter anderem das Sehverhalten der Nutzer analysiere und diese Informationen zu kommerziellen Zwecken verwende.

Zusätzlich wird dem Unternehmen vorgeworfen, durch Designentscheidungen wie Autoplay und personalisierte Inhalte ein „suchtähnliches“ Nutzungsverhalten zu fördern. Besonders im Fokus steht dabei auch die Nutzung durch Kinderprofile, bei denen ebenfalls umfangreiche Daten gesammelt worden sein sollen.

Die Anklage stützt sich auf den Texas Deceptive Trade Practices Act und fordert unter anderem die Einschränkung bestimmter Tracking-Mechanismen sowie die Deaktivierung von Autoplay in Kinderprofilen. Zudem werden mögliche Geldstrafen und weitere regulatorische Maßnahmen angestrebt.

Netflix weist die Vorwürfe zurück und erklärt, die Klage basiere auf unzutreffenden und verzerrten Informationen. Das Unternehmen betont, Datenschutz ernst zu nehmen und alle geltenden Gesetze einzuhalten. Zudem verweist Netflix auf bestehende Kinderschutz- und Datenschutzfunktionen der Plattform.

Der Fall reiht sich in eine Serie rechtlicher Auseinandersetzungen ein, mit denen der Streamingdienst in jüngerer Zeit konfrontiert ist.

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6 Kommentare Added

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  1. EdgarAllanFloh 133240 XP Elite-at-Arms Silber | 16.05.2026 - 15:05 Uhr

    Auch wenn es da eher um politische Hintergründe gehen dürfte, finde ich Konsumentenschutz immer gut.

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  3. Kenty 256210 XP Xboxdynasty Veteran Silber | 16.05.2026 - 16:55 Uhr

    Finde es in der Netflix App auch blöd, wenn man dort herumsucht und dann gleich was anfängt abzuspielen. Und dann am besten gleich mit viel Trommeln und Rabatz. Ein Bild und die eine kurze Filmbeschreibung in Text wären mir da viel lieber. Aber die Textbeschreibung ist immer abgeschnitten und man muss die Details immer erst anklicken bevor man sie lesen kann.

    Viel finden tue ich auf Netflix sowieso nicht mehr, was ich noch interessant finde. Liegt vielleicht auch an der Oberfläche.

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  4. Orbit 34095 XP Bobby Car Geisterfahrer | 16.05.2026 - 18:13 Uhr

    Puh. Ja weiß nicht. Mein Sehverhalten bestätige ich ja eh über die likes und dislikes. Und ich glaube nicht, dass es anderswo anders ist. Macht Youtube ja eigentlich auch.

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  5. Mr Poppell 117860 XP Scorpio King Rang 4 | 16.05.2026 - 18:42 Uhr

    🤣🤣🤣 dann können sie gleich bei allen TV Herstellern weiter machen. Bei Samsung heißt es ACR.

    ACR (Automatic Content Recognition) automatische Inhaltserkennung. Die Funktion erfasst im Hintergrund permanent Bilddaten (Screenshots) und Audiosignale des laufenden Programms, um Ihr Sehverhalten zu tracken und personalisierte Werbung auszuspielen.

    Zum Glück kann man es im Menü abschalten. Mal sehen wie lange noch. 🤔

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