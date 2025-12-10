Netflix: Übernahme von EA und Disney war geplant

Vor Warner Bros. Discovery hatte Netflix auch Interesse an der Übernahme von Electronic Arts und Disney.

Ein Rumms ging durch die Medienwelt, als Netflix letzte Woche die Übernahme von Warner Bros. Discovery (WBD) für knapp 83 Milliarden Dollar ankündigte. Der weltgrößte Streamer will die Film- und Streaming-Sparte sowie das Videospielgeschäft übernehmen.

Mitbieter Paramount gibt sich dennoch nicht geschlagen und hat Anfang der Woche eine feindliche Übernahme gestartet, in der man 18 Milliarden mehr bietet und sich direkt an die Aktionäre von WBD gewendet hat.

Netflix hatte es in der Vergangenheit aber schon bei anderen Mitbewerbern versucht. Obwohl der Streamer eigentlich Dinge selbst aufbaut, anstatt sie zu kaufen, plante man laut einem Bericht von Bloomberg Electronic Arts, Disney und Fox zu übernehmen.

Die Führungskräfte konnten sich aber nicht einigen, wohl auch aus Sorge, es könnte den Aktienkurs durch überteuerte Käufe belasten. Im Vorfeld habe man das Interesse am Warner-Deal nicht ernstgenommen.

Es bleibt spannend, wie die geplante Übernahme von Netflix voranschreitet und ob Paramount den Mega-Deal tatsächlich noch verhindern kann.