Netflix: WB Games für Streamingriesen unbedeutend

Netflix hat der Spielesparte Warner Bros. Games zunächst keinerlei Bedeutung beigemessen. Schon bei der Bekanntgabe der Übernahme wurde der Bereich nicht einmal erwähnt – ein deutliches Zeichen dafür, wie gering der Stellenwert eingeschätzt wurde.

Auf der UBS Global Technology Conference sprach Netflix-Co-CEO Gregory K. Peters nun offen darüber.

„Vielleicht sollten wir kurz erläutern, wie wir über den Deal nachgedacht und unser Bewertungsmodell aufgebaut haben. Auch wenn Warner Bros. Games im Gaming-Bereich wirklich gute Arbeit geleistet hat, haben wir dem von Anfang an keinen Wert beigemessen, weil es im Gesamtkontext eher nebensächlich war“, erklärte Peters.

Inzwischen scheint sich die Haltung jedoch gewandelt zu haben. Peters äußerte sich positiv über erfolgreiche Titel wie Hogwarts Legacy sowie über die Qualität der Studios und Mitarbeiter. Sogar bestehende Pläne für den Gaming-Bereich können durch die Spielsparte schneller vorangetrieben werden.

Peters sagte: „Jetzt sind wir begeistert, weil einige der von ihnen entwickelten Produkte, wie etwa Hogwarts Legacy, wirklich stark geworden sind. Wir glauben, dass wir diese Inhalte in unser Angebot integrieren können. Sie verfügen über großartige Studios und talentierte Teams. Das eröffnet uns definitiv Chancen. Aber um es klar zu sagen: Wir haben das ursprünglich nicht in unser Geschäftsmodell einbezogen.“