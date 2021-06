Netflix: WitcherCon für Juli angekündigt

Heute kündigten CD Projekt Red und Netflix das virtuelle Fan-Event WitcherCon an und enthüllten das Datum und erste Details zu ihrem globalen Online-Event zum The Witcher-Franchise.

Die Ankündigung erfolgte über eine Twitter-Konversation zwischen den beiden Unternehmen, die zusammenfinden, um das erste Multiformat-Event zu präsentieren, das ausschließlich dem The Witcher-Universum gewidmet ist.

Die WitcherCon, die am Freitag, dem 9. Juli 2021 stattfindet, ist ein episches Event für alte und neue Witcher-Fans und bringt die Welten der The Witcher-Videospiele und der TV-Serie zusammen. Es wird Folgendes bieten:

Die WitcherCon findet sowohl auf Twitch als auch auf YouTube statt und wird erstmals am 9. Juli um 19:00 Uhr MESZ ausgestrahlt. Fans können die WitcherCon über zwei separate Streams verfolgen, die jeweils exklusive Inhalte enthalten. Der zweite Stream, der ebenfalls auf Twitch und YouTube ausgestrahlt wird, beginnt am 10. Juli um 03:00 Uhr MESZ.

Die offizielle WitcherCon-Website ist jetzt live www.witchercon.com und wird vor der Veranstaltung mit weiteren Informationen und einem vollständigen Veranstaltungsplan aktualisiert.

Lost in the woods no more. Meet Ciri in #TheWitcher Season 2. #GeekedWeek pic.twitter.com/zIweEHxtYw

— Netflix Geeked (@NetflixGeeked) June 11, 2021