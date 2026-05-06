NetherRealm: Ed Boon bestätigt: Neues Mortal Kombat in Arbeit

Ein neuer Teil von Mortal Kombat befindet sich in Entwicklung. Serien-Schöpfer und NetherRealm-Chef Ed Boon bestätigte in einem Interview, dass das Studio an einem weiteren Ableger der Reihe arbeitet.

Konkrete Details zum Projekt oder eine offizielle Ankündigung bleiben jedoch aus. Boon erklärte, dass er aktuell keine spezifischen Informationen preisgeben darf, bestätigte aber, dass ein neues Mortal Kombat aktiv verfolgt wird. Gleichzeitig arbeitet das Studio an weiteren Projekten sowie Inhalten außerhalb klassischer Spiele.

Neben der Zukunft von Mortal Kombat bleibt auch der Status von Injustice 3 weiterhin unklar. Während Boon keine direkte Bestätigung lieferte, gilt ein dritter Teil der Crossover-Reihe seit Jahren als mögliches Projekt. Bereits frühere Hinweise, darunter Stellenausschreibungen und Datamining-Berichte, deuteten auf eine Entwicklung hin.

Der letzte große Serienteil, Mortal Kombat 1, erschien 2023 und stellte einen Reboot der Reihe dar. Das Spiel führte eine alternative Zeitlinie ein und setzte verstärkt auf eine Rückkehr zu den Wurzeln der Serie.

Zusätzlich wurde im vergangenen Jahr die Mortal Kombat Legacy Kollection veröffentlicht, eine Retro-Sammlung mit insgesamt 23 Versionen früherer Titel der Reihe.

NetherRealm arbeitet damit parallel an mehreren Projekten, während offizielle Ankündigungen zu kommenden Spielen noch ausstehen.