NetherRealm: Ed Boon könnte neues Marvel-Spiel angeteasert haben

Manchmal steckt hinter einem Tweet mehr als man vermutet. Im Falle eines Tweets von Ed Boon denken die Fans das jedenfalls.

Ed Boon von NetherRealm ist als Mitschöpfer von Mortal Kombat bekannt und Fans glauben, dass er mit einem Tweet den Hinweis auf ein neues Marvel-Spiel gegeben hat.

Den Tweet haben wir euch unten eingebettet und wie man erkennt, zeigt sich Boon auf den ersten Blick beeindruckt, dass Regisseur James Gunn sowohl für Marvel als auch DC gleichzeitig tätig sein kann.

Hinter dem Tweet steckt aber noch ein nachdenkliches Emoji von dem die Fans der Meinung sind, es sei als Hinweis auf ein Spiel zu verstehen.

Geoff Keighley reagierte ebenfalls auf den Tweet.

Wow. @JamesGunn has managed to work on DC and MARVEL movies. That’s impressive. 🤔 https://t.co/A4Yk437MuM

— Ed Boon (@noobde) May 4, 2021