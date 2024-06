Knights Peak Interactive: Neues Publishing-Label angekündigt

Autor:, in / Knights Peak Interactive

MY.GAMES kündigt neues Publishing-Label Knights Peak Interactive an und präsentiert Line-Up.

MY.GAMES, ein führender Spielentwickler und -publisher mit Hauptsitz in Amsterdam, hat heute das neue Publishing-Label Knights Peak Interactive angekündigt.

Der Fokus liegt dabei auf Premium-Titeln für PC und Konsole. Unter Führung von Eugenio Vitale, Mario Gerhold und Jan-Eric Lauble möchte Knights Peak Interactive das Spielerlebnis durch ein vielfältiges Portfolio voller spannender Spiele anheben. Das Label möchte sich auf Qualität, Kreativität und Spieler-Engagement konzentrieren.

Elena Grigorian, CEO von MY.GAMES: „MY.GAMES hat über die Jahre viel Erfahrung im Free-to-Play-Publishing für Mobile, PC und Konsole gesammelt, sowohl intern als auch extern. Gemäß unserer Verpflichtung gegenüber unseren Spielern und Partnern, die besten Spielerlebnisse zu liefern, werden wir unsere Expertise ausbauen und unsere Publishing-Kräfte im expandierenden Premium-Segment verstärken.“ „Ich bin stolz darauf, sagen zu können, dass wir ein sehr starkes Team von Experten zusammengestellt haben, um das Knights Peak-Label zu launchen und ich freue mich, all unsere neuen Mitarbeiter und Spieler in unserer Community willkommen zu heißen.“ Eugenio Vitale, Director von Knights Peak Interactive, teilt seinen Enthusiasmus: „Wir begeben uns auf eine unglaubliche Reise. Knights Peak repräsentiert eine Fusion von Leidenschaft, Talent und unbändiger Kreativität. Unser Team möchte sowohl wachsende als auch etablierte Studios darin unterstützen, neue Höhen in globalen Märkten und der Markenentwicklung zu erreichen.“ „Wir verstehen Spiele als Portale für spannende Geschichten, die den Spielern eine Vielzahl von Abenteuern in einer einladenden Umgebung bieten.“

Knights Peak Interactive hat bereits erste Publishing-Deals geschlossen, wodurch ein Portfolio mit bisher fünf Spielen zustande kam: Starship Troopers: Extermination, Nikoderiko, Mandragora, Pathfinder: Kingmaker and Blast Brigade, mehr folgen.

Starship Troopers: Extermination ist ein spannender First Person-Sci-fi-Shooter aus dem ikonischen Starship Troopers-Universum. Das Spiel wird von Offworld Industries entwickelt und soll Spieler in intensive Kämpfe gegen die spinnenartigen Invasoren eintauchen lassen. Launch Date für PC & Konsolen ist der 11. Oktober 2024.

Nikoderiko: The Magical World ist ein charmanter Plattformer mit niedlichen Mungos auf einem magischen Abenteuer. Das Spiel von VEA Games verspricht herzerwärmende Momente und spaßiges Gameplay. Der Launch auf OC und Konsolen ist für später 2024 geplant.

Mandragora ist ein Spiel, in dem Spieler zu mächtigen Inquisitoren werden, Geheimnisse aufdecken, mystische Kreaturen bekämpfen und ihr Schicksal verändern. Primal Game Studio lädt Spieler in eine dunkle Fantasy-Welt ein, in der Magie und Gefahr aufeinandertreffen. Das Spiel erscheint 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Back-Katalog:

Pathfinder: Kingmaker ist ein klassisches RPG, in dem Spieler die Stolen Lands erkunden und erobern, voller spannender Geschichten und taktischer Kämpfe. Das Spiel wurde von Owlcat Games entwickelt und ist auf PC, PS4 und Xbox One erhältlich.

Blast Brigade ist ein explosives Action-Adventure für PC und Konsolen, das Metroidvania-Erkunden mit spannenden Kämpfen und einer witzigen Storyline verbindet. Das Spiel von Entwickler MY.GAMES ist auf PC, PS4, PS5, Xbox One X|S, Xbox Series X|S und Nintendo Switch erhältlich.