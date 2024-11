Neva: Devolver Digital veröffentlicht Barcelona-Konzertvideo

Autor:, in / Neva

Nomada Studio und Devolver Digital freuen sich, die erste Live-Performance von Musik aus dem von der Kritik gefeierten Neva-Soundtrack, komponiert von Berlinist, zu präsentieren.

Die intime Show mit vier exklusiven Arrangements wurde am 19. September 2024 in der Casa Capell in Barcelona, Spanien, vor einem geladenen Publikum aus Freunden, Familie, Fans und Medienvertretern live aufgezeichnet.

Das vollständige Konzertvideo kann man sich hier ansehen: