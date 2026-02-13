Neva: Emotionale DLC-Vorgeschichte erscheint am 19. Februar

Wie alles begann: Neva erzählt endlich, wie Alba und der junge Wolf sich fanden – ein Prolog voller Gefahr, Vertrauen und Herzschmerz.

Mit Neva: Prologue kündigt Nomada Studio ein emotionales Vorgeschichten‑Kapitel an, das Jahre vor den Ereignissen des Hauptspiels spielt. Der Announcement-Trailer zeigt, wie Alba erstmals auf Neva, ein verängstigtes Wolfsjunges, trifft – ein Moment, der den Grundstein für ihre spätere Bindung legt.

Alba folgt einer Spur weißer Schmetterlinge tief in die korrumpierten Sümpfe, wo sie das einsame Jungtier entdeckt. Um es zu retten, muss sie sein Vertrauen gewinnen und es durch eine von Fäulnis und Bedrohungen gezeichnete Wildnis führen. Gemeinsam stellen sie sich neuen Feinden, gefährlichen Prüfungen und einer monströsen Macht, die droht, die beiden auseinanderzureißen.

Der Prolog setzt auf die emotionale Stärke, für die Neva bereits bekannt ist: stille Momente, intensive Atmosphäre und eine Beziehung, die sich unter extremen Bedingungen formt.