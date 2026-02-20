Neva: Erste Begegnung von Alba und Neva jetzt im Prolog erleben

Neva Prologue erscheint als kostenpflichtige Erweiterung und schildert erstmals die Verknüpfung der Schicksale von Alba und Neva.

Ein dichter Nebel liegt über den sumpfigen Landschaften, während sich ein neuer Abschnitt der Geschichte von Neva öffnet.

Mit Neva Prologue ist jetzt eine kostenpflichtige Erweiterung auf PC, PlayStation 4|5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch zum Preis von 2,99 Euro spielbar.

Im Mittelpunkt steht Alba, die einer Spur weißer Schmetterlinge in die verfluchten Sümpfe folgt. Dort entdeckt sie ein verängstigtes Wolfsjunges, das allein und schutzlos zurückgelassen wurde.

Um die gefährliche Umgebung zu durchqueren, muss sie das Vertrauen des Tieres gewinnen und beide sicher durch die instabilen Gebiete führen, in denen dunkle Mächte lauern.

Der DLC ist als Inhalt nach Abschluss des Hauptspiels konzipiert und richtet sich an Spieler, die eine größere Herausforderung und eine erweiterte Handlung suchen. Neva Prologue führt drei neue Schauplätze ein, die jeweils eigene Mechaniken und neue Gegnertypen bieten.

Zusätzlich warten intensive Bosskämpfe, die den Schwierigkeitsgrad weiter anheben. Für besonders gründliche Spieler gibt es fünf versteckte Herausforderungsblumen, die zusätzliche Prüfungen darstellen.

Mit dieser Erweiterung wird die Vorgeschichte der beiden Figuren erstmals vollständig dargestellt und bildet einen erzählerischen Übergang zum Hauptspiel.