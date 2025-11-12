Never Grave: Verfluchter Hut geht im März 2026 auf Reisen

Pocketpair Publishing hat mit dem 5. März 2026 den Release-Termin für Never Grave auf Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC verkündet.
Never Grave ist ein von Frontside 180 entwickeltes 2D-Action-Spiel, in dem ihr mithilfe eines verfluchten Hutes auf Reisen geht. Identifiziert feindliche Angriffe, kämpft mit Magie und nutzt manchmal das Gelände, um zu gewinnen!
Die Dungeons, darunter Ruinen und botanische Gärten, werden automatisch generiert und ändern sich jedes Mal, wenn ihr spielt. Außerdem gibt es Hindernisse und Rätsel, die den Weg des Spielers in den Dungeons blockieren.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann man sicher gut zocken, nur kommen in letzter Zeit viele 2D Spiele raus, fühle schon eine Übersättigung.
Das Spiel hat mir sehr gefallen auf der State of Play, kommt aufjedenfall auf die Wishlist.
Im Gamepass würde ich es mal spielen
Ich fand es etwas enttäuschend. Gefühlt sah es in den anderen Trailern ein bisschen besser aus.