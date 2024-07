Neverness to Everness: Neues Unreal Engine 5-RPG vorgestellt

Autor:, in / Neverness to Everness

Neverness to Everness ist der Titel eines Open-World-RPGs aus dem Hause Hotta Studio, das im Bereich der übernatürlichen Urban-Fantasy angesiedelt ist.

Wie die Verantwortlichen mitteilten, macht sich Neverness to Everness die Unreal Engine 5 zu Nutze und erste Bilder vermitteln bereits einen Eindruck davon, was euch erwartet.

In der Welt von Neverness to Everness lebt das Gewöhnliche Seite an Seite mit dem Ungewöhnlichen, Wesen mit Anomalien und normale Menschen. Mit ungeheuren Fähigkeiten ausgestattet, begebt ihr euch in die Stadt und lasst euch auf unerwartete Anomalien und fantastische Herausforderungen ein.

Wie ihr euch in Neverness to Everness gebt, ist euch übrigens überlassen. So könnt ihr euch als Geschäftsführer durch das RPG bewegen oder stattdessen eher Sportwagen tunen. Dies ist euch ebenso freigestellt wie die Unternehmungen, auf die ihr euch abseits der Haupthandlung einlasst. Es gibt jedenfalls eine Menge zu entdecken, sobald Neverness to Everness PC und Konsolen erobert.