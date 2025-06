Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition: Rollenspiel in überarbeiteter Form

Mit Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition kehrt ein ikonisches Rollenspiel-Erlebnis in überarbeiteter Form zurück und lädt euch erneut ein, die Schicksale der Vergessenen Reiche mitzugestalten.

Ihr schlüpft in die Rolle des Splitterträgers, auf den eine gewaltige Verantwortung wartet: Eine dunkle Macht wütet über Faerûn, auf der Suche nach einer uralten Kraft, die sich nun in eurem Besitz befindet. Es liegt an euch, den drohenden Untergang zu verhindern – oder euch der Verlockung unermesslicher Macht hinzugeben.

Die Enhanced Edition vereint das Hauptspiel mit sämtlichen offiziellen Erweiterungen – Mask of the Betrayer, Storm of Zehir und Mysteries of Westgate – und bietet damit über 100 Stunden tiefgreifende Rollenspielunterhaltung.

Jede Kampagne erzählt eine eigenständige Geschichte, eingebettet in das etablierte Dungeons & Dragons-Universum nach dem 3.5-Regelwerk. Dabei trefft ihr Entscheidungen, die weitreichende Konsequenzen haben, führt taktische Kämpfe und entwickelt eure Charaktere individuell weiter.

Technisch modernisiert, präsentiert sich die Enhanced Edition mit verbesserter Kameraführung, optimierter Steuerung, überarbeiteten Texturen und vollständigem Controller-Support samt neu gestaltetem Interface. Besonders bemerkenswert ist die Crossplay-Funktionalität: Ganz gleich, auf welcher Plattform eure Freunde spielen – ihr könnt gemeinsam als Gruppe losziehen und epische Abenteuer erleben.

Neverwinter Nights 2: Enhanced Edition erscheint am 15. Juli 2025