Neverwinter: Episode 3: Der Scheußliche Hof erscheint im Juli für Xbox

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass Episode 3: Der Scheußliche Hof, das Finale der Erweiterung Neverwinter: Sharandar, jetzt auf dem PC (Steam, Epic Games Store, Arc Games) verfügbar ist und am 6. Juli auf der Xbox One und der PlayStation 4 erscheinen wird.

Diese Episode markiert den Abschluss der Überarbeitung des mystischen Lands Sharandar, das ursprünglich in Neverwinters erster Erweiterung Fury of the Feywild eingeführt wurde. Sie bietet Spielern eine neue Abenteuerzone, eine epische Schlacht gegen alle drei Vetteln, zusätzliche Kopfgeldmissionen, neue Heldenhafte Begegnungen, neue Belohnungen und vieles mehr.

In Episode 3: Der Scheußliche Hof reisen Spieler in den Dunkelfeensumpf, um den fauligen Morast zu untersuchen, der von der mysteriösen dunklen Magie von Velma der Knochenschleiferin, einer heimtückischen Grünen Vettel und ihren Schwestern vom Scheußlichen Hof verdorben wurde. Nachdem die Iliyanbruen-Elfen und Spieler aus Neverwinter im Hexensumpf einen Sieg errungen hatten, sind froschartige Humanoide, die Grungs, in dieses Gebiet eingefallen und beanspruchen es nun für sich.

Gleichzeitig hat eine Gruppe von aggressiven Dryaden, die unlängst von einer unbekannten Bedrohung aus dem Geheilten Hein vertrieben wurden, in diesem Sumpf Zuflucht gesucht. Um die Dunkelheit in Sharandar ein für alle Mal zu besiegen, müssen sich die Spieler zusammenschließen und die Rolle des Scheußlichen Hofs aufdecken.

Im Laufe dieser neuen Kampagne werden Spieler die tödlichen Diener von Velma der Knochenschleiferin im Dunkelfeensumpf bekämpfen, indem sie neue Kopfgeldmissionen annehmen und herausfordernde heldenhafte Begegnungen bestreiten. Um Sharandar vollends von der Dunkelheit zu befreien, müssen sich die Spieler in den Unterschlupf der Grünen Vettel vorwagen und dort in einem finalen Kampf gegen alle drei Vetteln gleichzeitig antreten: Die Annis-Vettel Mütterchen Nackenknacker, die Nachtvettel Mathilda Seelenräuber und die Grüne Vettel Velma die Knochenschleiferin.