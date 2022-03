Neverwinter: Gewinnspiel: Wir verlosen 30 Albtraum-Pakete

Autor:, in / Neverwinter

In einem neuen Gewinnspiel verlosen wir 30 Neverwinter Codes für das Paket „Albtraum von Neverwinter“.

Neverwinters 22. Erweiterung, Dragonbone Vale, ist jetzt auf dem PC (Arc Games, Epic Games Store und Steam), PlayStation und Xbox verfügbar. In dieser neuen Erweiterung des kostenlos spielbaren Dungeons & Dragons-MMORPGs wird Valindra Shadowmantle, Neverwinters Erzfeindin, wieder zurückkehren und sich mit dem Drachenkult im Schwertgebirge verbünden, um alle Drachen Faerûns in untote Monster zu verwandeln.

Neben der Rückkehr dieser altbekannten Feinde bietet Dragonbone Vale Abenteurern viele weitere neue Inhalte, zu denen eine neue Abenteuerzone, eine brandneue Wurfhakenmechanik, ein neues Fraktionsansehen-System, eine neue Prüfung für 10 Spieler, die sich um die Rückkehr von Valindra dreht, neue heldenhafte Begegnungen und noch vieles mehr zählen.

Zusätzlich wird mit Scaleblight Mythal bald ein weiteres Inhaltsupdate für Neverwinter verfügbar sein, das die Story von Dragonbone Vale zu ihrem epischen Abschluss führt und Abenteurer zur Erkundung einer riesigen neuen Region einlädt. Scaleblight Mythal ist seit dem 8. Februar auf dem PC verfügbar und wird am 8. März auf den Konsolen erscheinen.

Neverwinter Gewinnspiel

Zur Feier der Veröffentlichung von Neverwinter: Dragonbone Vale verlosen wir 30 Codes für das Paket „Albtraum von Neverwinter“. 10 Codes für Xbox, 10 Codes für PC und 10 Codes für PlayStation.

Das Paket enthält Folgendes:

Schwerer mystischer Nachtmahr (Reittier)

Wilder Schreckenswolf (Gefährte)

So nehmt ihr am Gewinnspiel teil: Schreibt in einem Kommentar unter dieser Gewinnspielmeldung, für welche Plattform ihr einen Code gewinnen möchtet.

Teilnahmeschluss ist der 06. März 2022 um 23:59 Uhr. Es gelten die allgemeinen Teilnahmebedingungen. Alle Gewinner werden via Privatnachricht über ihren Gewinn informiert.

Hinweis: Außerdem werdet ihr die Möglichkeit haben, eure Gewinnchancen via Twitter und Facebook zu verbessern. Behaltet dazu einfach unsere Kanäle im Auge:

Wir wünschen allen Teilnehmern viel Glück!