Neverwinter: Neue Erweiterung Dragonbone Vale angekündigt

Perfect World Entertainment und Cryptic Studios geben bekannt, dass die 22. Erweiterung von Neverwinter, Dragonbone Vale am 11. Januar auf dem PC (Arc Games, Epic Games Store und Steam) und am 8. Februar auf PlayStation und Xbox erscheinen wird.

In dieser neuen Erweiterung des kostenlos spielbaren Dungeons & Dragons-MMORPG werden Spieler an die Schwertküste zurückkehren, um Valindra Shadowmantle und den Drachenkult davon abzuhalten, alle Drachen Faerûns in untote Monster zu verwandeln.

Neben einer neuen Kampagne bringt diese Erweiterung eine neue Abenteuerzone, eine neue Wurfhakenmechanik, eine neue Prüfung für zehn Spieler, die sich um die große Rückkehr von Valindra dreht, neue Heldenhafte Begegnungen, ein Update für das Veredelungssystem und vieles mehr.

Zusätzlich wird mit Scaleblight Mythal bald ein weiteres Inhaltsupdate verfügbar sein, das die Story von Dragonbone Vale zu ihrem epischen Abschluss führt und zur Erkundung einer riesigen neuen Zone einlädt. Scaleblight Mythal wird am 8. Februar auf dem PC und am 8. März auf den Konsolen erscheinen.

In Dragonbone Vale kehrt die böse Lichin Valindra Shadowmantle an die Schwertküste zurück, um an der Seite des Drachenkults das Ritual des Drachenlichs im Schwertgebirge abzuhalten und alle Drachen in Faerûn in untote Monster zu verwandeln. Um die Schuppenpestanhöhe zu erreichen und den Drachenkult ein für allemal aufzuhalten, müssen Spieler sich an der Seite der Helden von Neverwinter und anderer Verbündeter durch vier neue Abenteuerzonen im Schwertgebirge kämpfen.

Erstmalig in der Geschichte von Neverwinter können Spieler in bestimmten Bereichen des Drachenknochentals eine Wurfhakenmechanik nutzen. Dadurch wird die Erkundung dieser neuen Gebiete beschleunigt. Gleich zu Anfang der Kampagne werden Spieler ihren Wurfhaken erhalten und die neuen Gebiete erkunden, die Story-Ereignisse und viele Belohnungen bieten.

Alle, die eine tödliche Herausforderung suchen, können sich in der neuen Zehn-Spieler-Prüfung, Die Krone von Keldegonn, mit Valindra und dem bronzefarbenen Drachenlich Palhavorithyn messen und neue Heldenhafte Begegnungen bestreiten, um wertvolle Schätze zu erbeuten. Zusätzlich bringt diese Erweiterung eine Überarbeitung des Veredelungssystems mit verbessertem Spielkomfort und neuen Verzauberungen.

Neverwinter ist ein free-to-play Action-MMORPG mit dynamischen Kämpfen und epischen Dungeons. Spieler erforschen die weitläufige Stadt Neverwinter und die angrenzenden Landstriche und lernen dabei die lebhafte Geschichte dieser berühmten Metropole aus den Vergessenen Reichen kennen, während sie diese gegen unzählige Feinde verteidigen. Neverwinter ist derzeit kostenlos auf dem PC, digital auf der Xbox One mit einer Gold-Mitgliedschaft* aus dem Xbox Games Store und auf der PlayStation 4 (PlayStation Plus nicht erforderlich) verfügbar.