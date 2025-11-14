Neverwinter: Red Harvest II The Soul Collector erscheint am 25. November

Arc Games und Cryptic Studios haben heute Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector enthüllt, die bevorstehende nächste Erweiterung des langjährigen, kostenlos spielbaren Dungeons & Dragons-MMORPGs.

Red Harvest Part II, das am 25. November auf PC und Konsolen startet, führt die Spieler tiefer in das Herz von Thay, wo sie sich Szass Tams dunklen, untoten Monstrositäten und verdrehten Experimenten stellen müssen.

Trotz des erfolgreichen Aufdeckens der Pläne von Szass Tam, sich selbst zu einem Gott zu erheben, durch die Helden von Neverwinter und der Rettung der gefangenen Celestischen, hat der Lich zurückgeschlagen und die fliehenden Widerstandskämpfer in Tyraturos angegriffen.

Gemeinsam mit Xuna, die den vermissten Harfner Tesser retten will, erhalten die Helden von Neverwinter den Auftrag, nach Tyraturos zurückzukehren, so viele Widerstandskämpfer wie möglich zu retten und ihnen Geleitschutz zu einem sicheren Ort zu gewähren. Szass Tam muss aufgehalten werden, bevor er sein Ritual des Aufstiegs vollendet!

Helden, die sich auf diese epische Reise nach Thay begeben, erwartet eine Vielzahl von neuen Inhalten in Neverwinter:

Neue Abenteuerzone – Überreste des Unheilsgewölbe In Red Harvest II – The Soul Collector werden Spieler erkunden, was von Szass Tams gefürchtetem Unheilsgewölbe übriggeblieben ist. Abenteuer werden aufgegebene Gewölbe, Höhlen und brandneue Labore erkunden, in denen die Roten Magier weiterhin verstörende magische Forschung betreiben und an ihren Opfern Experimente durchführen! Die Held von Neverwinter werden sich in mitreißende Herausforderungen stürzen und besondere Feinde besiegen, um ein Portal zu einer gefährlichen Arena freizuschalten, in der sie der wahren Bedrohung gegenübertreten müssen, während sie einem tödlichen Sturm ausweichen, der den sicheren Boden unter ihren Füßen schrumpfen lässt. Abenteurer werden die größte Heldenhafte Begegnung aller Zeiten bestehen: Während The Soul Collector sechs neue Heldenhafte Begegnungen präsentiert, ist keine so bedrohlich wie „Aufstieg des Nekrotitans“. Geschmiedet aus dem verschmolzenen Fleisch massiver Zombiekolosse, ragt dieser untote Koloss über dem Schlachtfeld auf. Die Helden müssen die Roten Magier und ihre Lakaien zurückhalten, bevor der Nekrotitan erwacht und zu ihrem schlimmsten Albtraum wird.



Neue Prüfung: Seelenernte Während der Lenker von Thay und Urheber des Untergangs der Rebellion versucht, zur Gottheit aufzusteigen, liegt es an den Helden Neverwinters, Szass Tams Schreckensherrschaft endlich zu beenden. Abenteurer müssen Szass Tams außerdimensionales Traumgewölbe betreten, in dem drei einzigartige Biome die zukünftige Herrschaft Tams über Faerûn widerspiegeln. Dort steht ihnen eine entscheidende Prüfung aus Koordination, Strategie und Ausdauer bevor, in der nur Teamwork den Aufstieg des Erz-Lich-Regenten von Thay aufhalten kann. Mit drei Schwierigkeitsgraden kann jede:r Abenteurer:in die eigene Stärke testen: Normal – Für alle zugänglich und Teil der Warteliste für Zufällige Prüfungen. Adept – Ein Sprungbrett für diejenigen, die an die Grenzen ihrer Fähigkeiten gehen wollen. Meister – Eine unerbittliche Herausforderung für die fähigsten Abenteurer, bei der die Beherrschung von Mechaniken entscheidender ist als Charakterwerte.



Rückkehrende In-Game-Ereignisse Winterfest Mondneujahr Ernter der Albträume Höllengrube Waukeen-Münzen



Darüber hinaus werden in Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector eine Vielzahl von Gegenständen, Bündeln und Paketen zum Verkauf angeboten, wie zum Beispiel:

Neuer Battlepass: Körper & Seelen Battlepass mit 3 Phasen und jeweils 9 Meilensteinen, startet mit Phase 1: Gefahr in den Tiefen Neuer Gefährte, der Zauberwirker Rattigan der Weise



Bündel & Pakete aus Red Harvest Part II Schlüsselbund-Paket Vorsprungspaket der Kampagne Kampagnenabschluss „Rückkehr nach Mount Hotenow“ Battlepass-Paket



Allgemeine Bündel & Pakete Die Rückkehr von Artefaktwaffen, erstmals mit der Möglichkeit, mächtige, celestische Waffen zu schmieden, die die Kraft der Abenteurer erheblich steigern Drei neue Kampfverzauberungen, die ausprobiert und aufgewertet werden können Neue Sets aus Rüstung, Hemden, Hosen, Ringen und anderer Beute können beim Erkunden der Abenteuerzone und der Prüfung erbeutet werden



Neverwinter ist ein kostenlos spielbares Action-MMORPG mit dynamischen Kämpfen und epischen Dungeons. Spieler erforschen die weitläufige Stadt Neverwinter sowie die angrenzenden Landstriche und lernen dabei die lebhafte Geschichte dieser berühmten Metropole aus den Vergessenen Reichen kennen, während sie die Stadt gegen unzählige Feinde verteidigen.

Neverwinter ist kostenlos auf dem PC, digital, auf der Xbox (Xbox Live Gold-Mitgliedschaft nicht erforderlich) und auf der PlayStation (PlayStation Plus nicht erforderlich) verfügbar.