Neverwinter: Red Harvest Part II The Soul Collector ab sofort auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar

Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector ist ab sofort auf PC & Konsolen verfügbar!

Arc Games und Cryptic Studios haben Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector veröffentlicht, die neueste Erweiterung für das langjährige, kostenlos spielbare Dungeons & Dragons-MMORPG!

Ab sofort können Spieler auf PC, Xbox und PlayStation tief in das Unheilsgewölbe vordringen, um Szass Tams Ritual des Aufstiegs zu stoppen, ungesehene Labore in der Unheilsgewölbe-Abenteuerzone erkunden und ihre Stärke in der Prüfung „Seelenernte“ testen.

In Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector hat der Lich zurückgeschlagen und die fliehenden Widerstandskämpfer in Tyraturos angegriffen, trotz der Aufdeckung von Szass Tams Plänen und der Befreiung der gefangenen Celestischen.

Gemeinsam mit Xuna, die den vermissten Harfner Tesser aufspüren will, erhalten die Helden von Neverwinter den Auftrag, nach Tyraturos zurückzukehren, so viele Widerstandskämpfer wie möglich zu retten und ihnen Geleitschutz zu einem sicheren Ort zu gewähren. Szass Tam muss aufgehalten werden, bevor er sein Ritual des Aufstiegs vollendet!

Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector bietet die folgenden neuen Features:

Neue Abenteuerzone – Überreste des Unheilsgewölbes Red Harvest II: The Soul Collector ermöglicht es Spieler, zu erkunden, was von Szass Tam gefürchtetem Unheilsgewölbe übrig geblieben ist. Abenteurer werden verlassene Gewölbe, Höhlen und brandneue Labore erkunden, in denen die Roten Magier weiterhin verstörende magische Forschung betreiben und an ihren Opfern Experimente durchführen. Die Helden von Neverwinter werden sich in mitreißende Herausforderungen stürzen und besondere Feinde besiegen, um ein Portal zu einer gefährlichen Arena freizuschalten, in der sie der wahren Bedrohung gegenübertreten müssen. Dabei gilt es, einem tödlichen Sturm auszuweichen, der den sicheren Boden unter ihren Füßen schrumpfen lässt. Abenteurer werden die größte Heldenhafte Begegnung aller Zeiten bestehen: Während „The Soul Collector“ sechs neue Heldenhafte Begegnungen präsentiert, ist keine so bedrohlich wie „Aufstieg des Nekrotitans“. Geschmiedet aus dem verschmolzenen Fleisch massiver Zombiekolosse, ragt dieser untote Koloss über dem Schlachtfeld auf. Die Helden müssen die Roten Magier und ihre Lakaien zurückhalten, bevor der Nekrotitan erwacht und zu ihrem schlimmsten Albtraum wird.



Neue Prüfung: Seelenernte Während der Lenker von Thay und Urheber des Untergangs der Rebellion versucht, zur Gottheit aufzusteigen, liegt es an den Helden Neverwinters, Szass Tams Schreckensherrschaft endlich zu beenden. Abenteurer müssen Szass Tams außerdimensionales Traumgewölbe betreten, in dem drei einzigartige Biome die zukünftige Herrschaft Tams über Faerûn widerspiegeln. Dort steht ihnen eine entscheidende Prüfung aus Koordination, Strategie und Ausdauer bevor, in der nur Teamwork den Aufstieg des Erz-Lich-Regenten von Thay aufhalten kann. Mit drei Schwierigkeitsgraden kann jede:r Abenteurer:in seine Stärke testen: Normal – Für alle zugänglich und Teil der Warteliste für Zufällige Prüfungen. Adept – Ein Sprungbrett für diejenigen, die an die Grenzen ihrer Fähigkeiten gehen wollen. Meister – Eine unerbittliche Herausforderung für die fähigsten Abenteurer, bei der die Beherrschung von Mechaniken entscheidender ist als Charakterwerte.

Rückkehrende In-Game-Ereignisse Winterfest Mondneujahr Ernter der Albträume Höllengrube Waukeen-Münzen



Darüber hinaus werden in Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector eine Vielzahl von Gegenständen, Bündeln und Paketen zum Verkauf angeboten, zum Beispiel:

Neuer Battlepass: Körper & Seelen Battlepass mit 3 Phasen und jeweils 9 Meilensteinen, startet mit Phase 1: Gefahr in den Tiefen Neuer Gefährte, der Zauberwirker Rattigan der Weise

Bündel & Pakete aus „Red Harvest Part II“ Schlüsselbund-Paket Vorsprungspaket der Kampagne Kampagnenabschluss „Rückkehr nach Mount Hotenow“ Battlepass-Paket

Allgemeine Bündel & Pakete Die Rückkehr von Artefaktwaffen, erstmals mit der Möglichkeit, mächtige, celestische Waffen zu schmieden, die die Kraft der Abenteurer erheblich steigern Drei neue Kampfverzauberungen, die ausprobiert und aufgewertet werden können Neue Sets aus Rüstung, Hemden, Hosen, Ringen und anderer Beute können beim Erkunden der Abenteuerzone und der Prüfung erbeutet werden



Hier geht es zum Trailer zu Neverwinter: Red Harvest Part II – The Soul Collector: