Neverwinter: Video-Interview mit R. A. Salvatore und Geno Salvatore

Um den unlängst erfolgten Launch von Neverwinter: Northdark Reaches und das beginnende, nur kurzfristig verfügbare Login-Ereignis „Der Weg der Drow“ zu feiern, hat Cryptic Studios bekannt gegeben, dass ein neues Video-Interview mit den Autoren von Neverwinter: Northdark Reaches nun auf Neverwinters Youtube-Kanal verfügbar ist.

Dieses neue Interview enthüllt, wie das Neverwinter-Team mit dem New York Times Bestseller-Autor und Schöpfer der „Way of the Drow“-Saga R. A. Salvatore sowie mit Geno Salvatore bei der Entwicklung von Northdark Reaches zusammengearbeitet hat, das nun kostenlos auf dem PC und Konsolen verfügbar ist.

Dieses Interview gewährt einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung der neuen Erweiterung und sogar eine Vorschau auf die Inhalte der nächsten Erweiterung, die 2023 durchstarten wird!

Login Event bis zum 1. Dezember 16:30 Uhr MEZ

Im Zuge des Launchs von Northdark Reaches, der neusten durch die Buchreihe Way of the Drow inspirierten Erweiterung von Neverwinter, hält das D&D-MMORPG im Rahmen des Login-Ereignisses „Der Weg der Drow“ ein Geschenk für jeden Drow-Fan bereit! Ab heute, dem 17. November, bis zum 1. Dezember 16:30 Uhr MEZ können sich alle Spieler auf dem PC, der PlayStation und Xbox einloggen und einen der folgenden Drow-Gegenstände* für sich einfordern, einschließlich Gegenstände, die auf dem beliebten Charakter Drizzt Do’Urden basieren:

Drizzt (Gefährte)

Frisur – Drizzt

Frisur – Catti-Brie

Rasse der Abtrünnigen Drow

Episches Insignienwahlpaket

Spieler können nur einen dieser Gegenstände auswählen. Alle Gegenstände sind accountgebunden und können nicht gehandelt werden.

Informationen zu Neverwinter: Northdark Reaches

Neverwinters 24. Erweiterung, Northdark Reaches, ist jetzt kostenlos auf PC (Arc Games, Epic Games Store und Steam), PlayStation und Xbox verfügbar. Die Story ist inspiriert von der Erfolgstrilogie „The Way of the Drow“ des New York Times Bestseller-Autors R. A. Salvatore. Northdark Reaches startet den ersten Teil einer zweiteiligen Kampagne, die zusammen mit R. A. Salvatore und Geno Savatore geschrieben wurde.

Dieses epische neue Abenteuer lässt die Spieler und D&D-Fans die Ereignisse erleben, die sich zwischen Starlight Enclave und Glacier’s Edge abspielen, den ersten beiden Büchern von „The Way of the Drow“. Erstmals treffen Spieler neue Fanlieblinge aus den Vergessenen Reichen. Unter anderem sind das der Mykonide Rumpadump, Saribel Xorlarrin Do’Urden und Minolin Fey. Zudem bringt dieses kostenlose Update die erste Abenteuerzone des Unterreichs, inklusive einer neuen Kampagne, epischen Quests, herausfordernden Bossen, neuen Belohnungen und einem großen Update für das Gewölbe „Tempel der Spinne“.