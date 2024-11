New Arc Line: Details über die spielbaren Klassen des Spiels

Autor:, in / New Arc Line

Die neue Welt erwartet euch! Die Entwickler von New Arc Line verraten Details über die spielbaren technologischen Klassen des Spiels.

Die mit Spannung erwartete Veröffentlichung von New Arc Line steht kurz bevor. Das Rollenspiel wird am 26. November in den Early Access gehen und auf Steam, Epic Games Store und GOG erscheinen – die vollständige Version 1.0 wird zu einem späteren Zeitpunkt auch für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen.

New Arc Line spielt in einer Welt, die am Abgrund des Wandels steht, und ist ein geschichtenreiches Rollenspiel, das die Spieler dazu einlädt, das reichhaltige und doch unruhige Reich zu erkunden, in dem Magie und Technologie aufeinanderprallen.

In New Arc Line hat die Welt die Mago-Technology-Kriege hinter sich gelassen, und Wissenschaft und Technik sind zu den herrschenden Prinzipien geworden.

Dieser Triumph katapultierte die Technologen an die Macht, und der Industrialisierung stand nichts mehr im Wege, und die Erfinder ersetzten die Zauberer als diejenigen, die die Welt und die Gesellschaft gestalten. Dampfschiffe eroberten die Meere, Zeppeline die Lüfte, und Zauberstäbe wurden von Kanonen, Granaten und anderen technischen Geräten des Todes abgelöst.

Doch unter der Oberfläche braut sich Unheil zusammen. Der Aufstieg einer neuen Erfindung, der Automaten, hat zu massiven Entlassungen in den Industriebetrieben geführt und unzählige Familien ohne Einkommensquelle zurückgelassen.

Ironischerweise werden gerade die Arbeiter, die einst die Unterdrückung der Magier bejubelten, nun von den Rädern der technologischen Revolution, die sie mitgestaltet haben, zermalmt.

Die Industriellen versprechen immer noch eine glänzende Zukunft, und wer weiß – vielleicht werden sie die Welt am Ende in eine Utopie verwandeln. Aber zu Beginn der Geschichte von New Arc Line sehnen sich die Armen, die Müden, die geknechteten Massen immer noch nach Freiheit, und es scheint, dass eine Form der Tyrannei einfach eine andere ersetzt hat.

Dennoch können talentierte Enthusiasten auch in dieser sich rasant entwickelnden Welt ihre Träume verwirklichen – wenn sie eine echte Arbeitsmoral an den Tag legen, versteht sich!

Vor allem in drei Technologiebereichen gibt es viele Möglichkeiten: Tesla, Diesel und Dampf. Jedes dieser Gebiete erfordert von seinen Anwendern besondere Fähigkeiten, gibt ihnen aber auch Zugang zu speziellen Waffen und Ausrüstungen, die ihnen mächtige Fähigkeiten verleihen, die mit echter Magie vergleichbar sind. Im Spiel bedeutet dies die Möglichkeit, aus drei spielbaren Technologieklassen zu wählen:

Diesel-Ingenieur

Diesel-Ingenieure tragen oft Ledermäntel mit vielen Taschen und Gürteln, in denen sie die Werkzeuge aufbewahren, die sie für ihre ständige Bastelei benötigen. Sie sind Experten für Schusswaffen und geschickte Erfinder von hochmodernen Diesel-Gadgets – man weiß nie, wann man ein Jetpack braucht, um sich aus der Klemme zu befreien.

Dampfmechaniker

Sie sind die praktischsten unter den technischen Klassen und stellen sich am liebsten jedem Problem und jedem Hindernis direkt.

Zu diesem Zweck nutzen sie die unglaubliche Kraft hochzuverlässiger Dampfmaschinen und treiben tragbare Ausrüstung an, die ihre eigenen körperlichen Fähigkeiten verbessert. Die fähigsten Mechaniker konstruieren und betreiben dampfgetriebene Exoskelette, die sich in unaufhaltsame Ungetüme verwandeln, wenn es darum geht, ein paar Schädel einzuschlagen.

Tesla-Wissenschaftler

Praktiker der geheimnisvollsten, fast ätherischen technischen Disziplinen sieht man oft mit seltsamen, surrenden und funkelnden Instrumenten am Körper, die nervös herumfuchteln, während sie sich bemühen, den Blitz selbst zu kontrollieren.

Die eher abergläubischen Menschen würden sagen, dass Tesla-Wissenschaftler mit Kräften spielen, die sie nicht verstehen und die sie besser in Ruhe lassen sollten, aber den fähigsten dieser Gelehrten wird nachgesagt, dass sie sogar in der Lage sind, leblose Körper wiederzubeleben – was kann da schon schiefgehen?