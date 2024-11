New Arc Line: Launch-Trailer zum Early Access-Start auf PC

Autor:, in / New Arc Line

New Arc Line startet auf dem PC in den Early Access, was mit einem Launch-Trailer gefeiert wird.

Fulqrum Publishing und die ukrainischen Entwickler Dreamate haben ihr storyreiches RPG im Early Access über Steam, Epic Games Store und GOG mit einem Rabatt von 15 % veröffentlicht. Das Spiel wird später mit Version 1.0 auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erhältlich sein.

Die Early-Access-Phase umfasst etwa ein Viertel der Hauptgeschichte und etwa ein Drittel des gesamten Spielinhalts und gibt den Spielern Zugang zu drei der insgesamt sechs geplanten Gefährten im endgültigen Spiel.

Neue Mechaniken und Funktionen, Begleiter, Klassen, Gebiete und Quests werden im Laufe der Early-Access-Phase in Form von Inhaltsupdates hinzugefügt, wobei die vollständige Veröffentlichung derzeit für Ende 2025 geplant ist.

Die Entwickler werden das Feedback der Fans direkt über den Steam News Hub und den Discord-Server entgegennehmen.

Launch-Trailer zum Early Access-Start auf PC:

New Arc Line spielt in einer Welt, die am Rande des Umbruchs steht, und lädt die Spieler dazu ein, das reichhaltige, aber unruhige Reich zu erforschen, in dem Magie und Technologie aufeinanderprallen.

Die Neue Welt wartet, und mit ihr der letzte Hoffnungsschimmer für ein mögliches Heilmittel gegen eine globale Seuche, die auch Ihre Lieben bedroht. Doch es ist nicht alles so, wie es scheint – unter der vergoldeten Oberfläche von New Arc brodeln die Spannungen.

Arkane Magie kollidiert mit Steampunk-Erfindungsreichtum, die Reichen beuten die Verarmten aus, und Vorurteile schwelen zwischen Menschen und anderen Ethnien.

Als Fremder in diesem unbeständigen Land werdet ihr mitten in den Konflikt hineingestoßen. Eure Entscheidungen werden nicht nur euer eigenes Schicksal bestimmen, sondern auch die Zukunft dieser zerrissenen Welt.

Werdet ihr euch auf die Seite der etablierten Mächte stellen oder euch für die Unterdrückten einsetzen? Werdet ihr euch die arkanen Künste zu eigen machen oder die Macht der Technologie nutzen?

In diesem RPG hat jede Entscheidung Gewicht und führt zu vielen verzweigten Handlungssträngen und einschneidenden Konsequenzen.