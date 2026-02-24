New Radical Games: Kultstudio Radical Entertainment kehrt zurück

Simpsons Hit & Run‑ und Prototype‑Macher fusionieren mit Hothead zu New Radical Games und bieten Full‑Service‑Entwicklung und Remaster‑Expertise.

Das legendäre Entwicklerstudio Radical Entertainment, bekannt für Spiele wie The Simpsons: Hit & Run, Prototype oder Hulk: Ultimate Destruction, ist offiziell zurück – allerdings unter neuem Namen. Wie auf Reddit entdeckt wurde, firmiert das Team nun als New Radical Games, einer Mischung aus ehemaligen Radical‑Veteranen und dem Studio Hothead.

An der Spitze stehen zwei erfahrene Branchenfiguren: Ian Wilkinson, Mitgründer von Radical Entertainment, übernimmt die Rolle des CEO. Tim Bennison, früher COO bei Capcom Game Studio Vancouver, wird COO des neuen Unternehmens.

New Radical Games positioniert sich als vielseitiger Entwicklungsdienstleister. Das Studio bietet Full‑Game‑Development, Mobile‑ und Konsolenentwicklung, Co‑Development, Portierungen sowie Remaster‑Arbeiten an. Auf der Website listet das Team stolz seine früheren Titel, darunter The Simpsons: Hit & Run, Scarface: The World is Yours, Crash of the Titans, Crash: Mind Over Mutant und Prototype.

Auch Hothead bringt eine umfangreiche Spielehistorie ein, darunter Kill Shot Bravo, Hero Hunters, Superhit Baseball, Box Office Tycoon sowie mehrere Mobile‑Umsetzungen wie Sid Meier’s Civilization VI und die Big Win‑Sportspielreihe.

  1. DrFreaK666 220705 XP Xboxdynasty Veteran Bronze | 24.02.2026 - 17:33 Uhr

    Schön. Jetzt bitte Activision fragen, ob man Prototype remaken darf 🙂

    0
  3. Ryo Hazuki 98735 XP Posting Machine Level 4 | 24.02.2026 - 17:34 Uhr

    Ein neues Simpsons wäre der Hammer, gerne auch Hit and Run Remaster

    0
  5. Ash2X 318140 XP Xboxdynasty Veteran Gold | 24.02.2026 - 18:01 Uhr

    Solche Studios sind immer nützlich. Außer wenn man Sony ist 😄

    0
  7. JohnWick 83165 XP Untouchable Star 2 | 24.02.2026 - 19:15 Uhr

    Ein neues Simpsons Hit and Run Remake wäre ein träumchen .
    Aber auch ein Prototype Remake wäre cool .
    Hab beides gern gezockt damals

    0
  8. kleineAmeise 138250 XP Elite-at-Arms Gold | 24.02.2026 - 19:48 Uhr

    Bitte Hit & Run auf die neuen Konsolen rausbringen. Bitte!
    Es braucht nicht mal ein Remake oder Remaster. Einfach das Spiel so wie es ist reicht mir auch!

    0

