New Star GP: Hot Lap-Modus wird bald hinzugefügt

Autor:, in / New Star GP

Image: Five Aces Publishing Ltd

Nach einem fulminanten Start fügt New Star GP bald den Hot Lap-Modus hinzu.

Entwickler New Star Games, das BAFTA-ausgezeichnete Studio, das für Spielehits wie New Star Soccer, Retro Goal und Retro Bowl verantwortlich ist, freut sich, einen neuen kostenlosen Spielmodus für seinen Arcade-Racer im Retro-Stil, New Star GP, anzukündigen.

Es wird ein völlig neuer Spielmodus eingeführt, bei dem es darum geht, die schnellste Zeit auf einer Runde auf einer beliebigen Strecke im Spiel zu erzielen.

Überholt die Ghost-Cars eurer Gegner und erobert euren Platz in der Bestenliste! Dieses gratis Update ist ab sofort auf Steam für PC verfügbar und wird in Kürze auch für die Konsolenversionen erscheinen. Zusätzlich können Steam-Spieler bis zum 16. Juni einen Rabatt von 40 % in Anspruch nehmen.