New Tales from the Borderlands: Drei liebenswerte Loser

New Tales from the Borderlands gibt ersten Einblick in das fortgeschrittene Spiel.

2K und Gearbox Software gaben bereits, wie wir berichtet haben, einen ersten Einblick in das fortgeschrittene Gameplay von New Tales from the Borderlands, einem eigenständigen und auf Auswahlmöglichkeiten basierten Story-Abenteuer im Borderlands-Universum.

Die Enthüllung wurde von einem spannenden Charakter-Trailer begleitet, der die drei liebenswerten Loser vorstellt, deren Geschicke die Spieler bestimmen.

Entwickelt wird New Tales from the Borderlands von Gearbox Software, die sich bei der Ausarbeitung der Geschichte mit Ehemaligen des Story-Teams des Vorgängerspiels von Telltale Games zusammengetan haben. Auch die neue, in sich abgeschlossene Geschichte voller herzerwärmender Emotionen, besticht durch ihren wagemutigen Sinn für Abenteuer und das Gespür für Storytelling, mit neuen Protagonist und dem klassischen Borderlands-Humor.

Ausgedehnter Gameplay-Einblick

In den neu enthüllten Spielszenen erhalten die Fans einen ersten Vorgeschmack auf das tiefgehende und mitreißende Abenteuer in Kinoqualität, in dem die skrupellosen Konzerne der Borderlands, mächtige Kammer-Technologie mit dem Potenzial, das Universum zu verändern, und drei ganz gewöhnliche Leute zusammentreffen.

Das erwartet die Fans:

Jede Entscheidung zählt. Die Entscheidungen der Spieler bestimmen – oft auf überraschende Art und Weise – den Verlauf der Geschichte. Und nur wer das Spiel durchspielt, kann vollständig erfassen, wie drastisch die eigenen Entscheidungen die Borderlands prägen können.

Beeindruckende Grafik. Neben den atemberaubenden Umgebungen besticht New Tales from the Borderlands durch die extrem verbesserte Bewegungs- und Gesichtsanimation, die erstmalig Performance-Capture- und Facial-Mapping-Technologie in einem Borderlands-Spiel nutzt.

Drei liebenswerte Loser

Wer mehr über die Protagonisten von New Tales from the Borderlands erfahren möchte, wird im neuen Charakter-Trailer fündig, der die selbstlose Wissenschaftlerin Anu, ihren ehrgeizigen und „raffinierten“ Bruders Octavio und die stürmische, mit Frogurt um sich werfende Fran vorstellt.

Anuradha Dahr: Auch wenn Anuradha (Anu) in manchen Situationen noch an ihrem Sozialverhalten arbeiten muss, hat sie absolut kein Problem damit, Probleme zu lösen! Mit ihrer Tech-Brille kann sie komplexe Verläufe kalkulieren und knifflige Rätsel knacken. Sie ist eine unverbesserliche Weltverbesserin, die davon träumt, dass niemand über Leichen gehen muss, um erfolgreich zu sein.

Anus Adoptivbruder Octavio übertreibt es oft etwas mit dem Selbstbewusstsein. Wenn es nach ihm geht, dann ist er eine Berühmtheit in Meridian City mit jeder Menge Kontakte. Im Beschaffen von Informationen macht ihm allerdings tatsächlich niemand etwas vor! Octavios Durchbruch lässt zwar noch auf sich warten, aber er wünscht sich nichts sehnlicher, als Unternehmer zu werden und jede Menge Kohle zu machen. Fran Miscowicz: Fran sorgt mit ihrem mit technischen Spielereien ausgestatteten Rollstuhl für jede Menge Action. Seit ihr Frogurt-Laden von einem Maliwan-Laser getroffen wurde, ist sie auf einem Rachefeldzug gegen die Leute, die ihren Laden demoliert haben. Um dabei ihre Freunde zu beschützen, lässt sie sich durch nichts aufhalten. Und hoffentlich zahlt auch endlich bald die Versicherung – ansonsten bekommen sie es höchstpersönlich mit Fran zu tun.

Jede Entscheidung, ob groß oder klein, kann die Entwicklung der Geschichte überraschend verändern. Ob Anus Vision von einem Universum, in dem man nicht nur Geld mit Waffen macht, Octavios Traum von Ruhm und Reichtum oder Frans frostige Rachepläne wahr werden oder scheitern, hängt von den Entscheidungen der Spieler ab.

New Tales from the Borderlands erscheint weltweit am 21. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store. Jetzt vorbestellen, um das Adventure Capital-Pack mit kosmetischen Objekten für Anu, Octavio und Fran, 10.000 Spielwährung und einem FL4K-Vaultlander-Sammelobjekt im Spiel zu erhalten!