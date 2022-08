New Tales from the Borderlands: Erste Details durchgesickert

Autor:, in / New Tales from the Borderlands

Es sind erste Details zu einem möglichen neuen Spiel namens New Tales from the Borderlands durchgesickert.

Gearbox Software arbeitet aller Wahrscheinlichkeit nach an einer Enthüllung von New Tales from the Borderlands. Das Spiel könnte noch im August beim Opening Night Live Event präsentiert werden.

New Tales from the Borderlands wurde jetzt von „IMDA Singapore“ eingestuft. Die M18-Einstufung gibt erste Details bekannt und verrät, dass es auch eine Deluxe Edition zu New Tales from the Borderlands geben wird, die auch Borderlands: The Pre-Sequel enthalten wird. Was das neue Spiel selbst angeht, so scheinen drei Protagonisten die Hauptrolle zu spielen.

New Tales from the Borderlands soll laut der Einstufung für Xbox, PC, PlayStation und Switch erscheinen.

„New Tales From The Borderlands Deluxe Edition“ ist eine Zusammenstellung von „Tales From the Borderlands“ und seiner Fortsetzung „New Tales From The Borderlands“. Die Zusammenstellung ist mit M18 für starke Gewalt und blutige Szenen eingestuft. Weitere Informationen zu „Tales From The Borderlands“ finden Sie in der Klassifizierungsdatenbank des Spiels. „New Tales From The Borderlands“ ist ein Abenteuerspiel, das auf dem futuristischen Planeten Pandora spielt. Das Spiel dreht sich um Anu, eine Wissenschaftlerin, die mit Hilfe ihres Bruders Octavio und Fran, der Besitzerin eines Frozen-Yogurt-Ladens, einen Kristall mit Heilkräften nutzbar machen will. Sie kämpfen gegen Unternehmensinteressen, die die Kontrolle über den Kristall übernehmen wollen. Das Spiel ist als M18 eingestuft, da es sehr gewalttätig und blutig ist. Der Spieler steuert einen der drei Protagonisten an verschiedenen Stellen des Spiels und trifft erzählerische Entscheidungen, wenn ihm Dialog- oder Handlungsoptionen angeboten werden. Der Spieler kann Feinden wie Menschen, Robotern und Mutanten begegnen. Bei diesen Begegnungen muss der Spieler eine Reihe von Tasten drücken, um die Begegnung zu bestehen. Gelingt dies nicht, führt dies oft zum Tod und der Spieler muss am vorherigen Kontrollpunkt neu beginnen. Im Laufe des Spiels kommt es zu heftigen Gewaltdarstellungen. Ein Beispiel für eine solche Begegnung ist ein Mann, der einer Frau in den Nacken oder auf den Kopf sticht; oder die Frau friert den Mann ein und zerschmettert ihn, wobei sie gefrorene Fragmente zurücklässt, darunter ein abgetrenntes Glied und einen Kopf. Es gibt auch andere starke Gewaltdarstellungen mit Details von Blutspritzern, wie z. B. Personen, denen in die Brust oder den Kopf geschossen oder mit einem Pistolengriff ins Auge gestochen wird. Darüber hinaus gibt es blutige Darstellungen wie die einer Frau mit einem abgetrennten Bein und eine Sequenz, in der eine Figur versucht, einen abgetrennten Kopf mit einer Metallstange wieder an einer Leiche zu befestigen. Insgesamt wären diese Darstellungen eher für eine Einstufung unter M18 geeignet, wo die Einstufungsrichtlinien „Darstellungen realistischer Gewalt, wie das Töten, Verstümmeln oder Verursachen anderer schwerer Verletzungen humanoider Figuren“ erlauben. Das Spiel enthält einige grobe Ausdrücke, wie das Schimpfwort „f**k“ und andere Wörter wie „Arsch“, „Scheiße“ und „Bastard“.