New Tales from the Borderlands: Gelöschter Eintrag verrät Release im Oktober

Ein gelöschter Eintrag hat den Release-Termin zu New Tales from the Borderlands verraten.

Über New Tales from the Borderlands haben wir bereits berichtet. Das bisher unangekündigte Spiel wird allem Anschein nach auf der Gamescom 2022 während der Opening Night Live Show von Geoff Keighley enthüllt.

Vor dem Showcase ist jetzt ein Eintrag bei Amazon aufgetaucht, der mittlerweile aber wieder gelöscht wurde, jedoch noch im Google Cache zu finden ist. Zu sehen war die New Tales from the Borderlands Deluxe Edition für die Xbox Series X.

Eine Beschreibung und ein Cover hat Amazon gleich mitgeliefert:

Über diesen Artikel Vorbesteller erhalten das Adventure Capital Pack mit Kosmetika für Anu, Octavio und Fran, 10.000 Ingame-Währung und einem FL4K Vaultlander-Sammelobjekt im Spiel! Entscheide über das Schicksal der altruistischen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen, „gerissenen“ Bruders Octavio und der wilden, froschfressenden Fran. Du hast nichts mehr zu verlieren und alles zu gewinnen und musst dir deinen Weg durch diese spannende fünfteilige Geschichte bahnen! Die Borderlands sind nicht nur die Heimat von Tresorjägern, Psychopathen und Waffenkonzernchefs – sie sind auch voll von unterdrückten, unerschrockenen Zivilisten, die nur versuchen, über die Runden zu kommen. Diese unvergessliche Geschichte mit einer Vielzahl von wiederkehrenden und neuen Gesichtern wird neue und alte Fans begeistern. Die Entscheidungen, die du triffst, bestimmen, wie deine Geschichte auf unerwartete Weise endet. Ob Anus Vision eines Universums, das mehr als nur Waffen vermarktet, Octavios Träume von Ruhm und Reichtum oder Frans eiskalter Racheplan – ihr Erfolg oder Misserfolg hängt von dir ab.

Sollten die Angaben von Amazon stimmen, dann wird New Tales from the Borderlands am 21. Oktober 2022 veröffentlicht.