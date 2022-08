Autor:, in / New Tales from the Borderlands

Reichtum, Ruhm und Frogurt: 2K und Gearbox Software kündigen weitere Details zu New Tales from the Borderlands für Oktober 2022 an.

2K und Gearbox Software gaben heute bekannt, dass New Tales from the Borderlands, ein neues, eigenständiges und auf Auswahlmöglichkeiten basiertes Story-Abenteuer, das im Borderlands-Universum angesiedelt ist, weltweit ab dem 21. Oktober 2022 verfügbar sein wird. Ab heute kann das Spiel für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store vorbestellt werden.

New Tales from the Borderlands versetzt die Fans in eine tiefgehende, originelle Story voller unerwarteter Wendungen und inniger Emotionen mit klassischem Borderlands-Humor. In der ständig von Krieg heimgesuchten Metropole Prometheas bestimmen die Spieler über das Schicksal dreier Außenseiter, deren Welt durcheinandergewirbelt wird: die selbstlose Wissenschaftlerin Anu, ihr ehrgeiziger und „raffinierter“ Bruder Octavio und die stürmische, mit Frogurt um sich werfende Fran.

Bei dieser kinoreifen Achterbahnfahrt treffen sie auf brutale Kammer-Monster und kaltherzige Kapitalisten und bestimmen durch ihre Entscheidungen, wie es weitergeht: Jede Entscheidung, ob groß oder klein, kann die Entwicklung der Geschichte oft überraschend verändern. Und nur wer das Spiel durchspielt, kann vollständig erfassen, wie drastisch die eigenen Entscheidungen die Borderlands formen können.

New Tales from the Borderlands wird von Gearbox Software entwickelt – maßgeblich von Gearbox Quebec, einem talentierten Team mit einer langen Historie in der Entwicklung mitreißender Borderlands-Stories. Auch Ehemalige des Story-Teams von Telltale Games haben Gearbox Software bei der Ausarbeitung der Geschichte von New Tales from the Borderlands unterstützt.

Highlights von New Tales from the Borderlands:

Die Spieler bestimmen das Schicksal der selbstlosen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen und „raffinierten“ Bruders Octavio und der stürmischen, mit Frogurt um sich werfenden Fran. Sie haben nichts mehr zu verlieren und es kann nur noch besser werden, während sie sich durch diese aufregende fünfteilige Geschichte kämpfen und tricksen.

der selbstlosen Wissenschaftlerin Anu, ihres ehrgeizigen und „raffinierten“ Bruders Octavio und der stürmischen, mit Frogurt um sich werfenden Fran. Sie haben nichts mehr zu verlieren und es kann nur noch besser werden, während sie sich durch diese aufregende fünfteilige Geschichte kämpfen und tricksen. In den Borderlands gibt es nicht nur Kammer-Jäger, Psychos und CEOs von Waffenkonzernen, sondern auch jede Menge unterdrückte, unerschrockene Zivilisten, die einfach nur versuchen, irgendwie durchzukommen. So wird diese unvergessliche Geschichte mit einer Reihe altbekannter und neuer Gesichter ein wahres Vergnügen für alte und neue Fans.

mit einer Reihe altbekannter und neuer Gesichter ein wahres Vergnügen für alte und neue Fans. Die Entscheidungen der Spieler bestimmen auf unerwartete Art, wie die Geschichte endet. Ob Anus Vision von einem Universum, in dem man nicht nur Geld mit Waffen macht, Octavios Traum von Ruhm und Reichtum oder Frans frostige Rachepläne wahr werden oder scheitern, hängt von den Entscheidungen der Spieler ab.

Vorbesteller erhalten das Adventure Capital-Pack mit kosmetischen Objekten für Anu, Octavio und Fran, 10.000 Spielwährung und einem FL4K-Vaultlander-Sammelobjekt im Spiel! Mit den zwei verschiedenen Editionen mit digitalen Bonusinhalten finden alle die für sie passende Option:

New Tales from the Borderlands erscheint weltweit am 21. Oktober 2022 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC über Steam und den Epic Games Store. New Tales from the Borderlands hat eine Altersfreigabe ab 16 Jahren.