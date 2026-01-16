New World: Aeternum: 25‑Millionen‑Angebot von Rust-Entwickler

Mit der offiziellen Abschaltung von New World: Aeternum am 31. Januar 2027 nähert sich ein langjähriges Online‑Abenteuer seinem letzten Kapitel. Die Entscheidung markiert das Ende eines MMOs, das über Jahre hinweg eine treue Spielerschaft begleitet hat und nun dennoch aus dem Live‑Betrieb verschwindet.
Unerwartet kam jedoch ein Angebot, das die Situation plötzlich in ein neues Licht rückt. Alistair McFarlane, COO von Facepunch, dem Studio hinter Rust und Garry’s Mod, wandte sich öffentlich an Amazon und bot 25 Millionen Dollar für die Übernahme des Spiels.
Seine Botschaft: Games sollten niemals sterben.
McFarlane betonte weiter, dass Facepunch – wie bei all seinen Projekten – die Community in den Mittelpunkt stellen würde. Er sprach davon, Spielern die Kontrolle zu geben, Server öffentlich hostbar zu machen und damit die Grundlage zu schaffen, dass ein Spiel in den Händen einer engagierten Gemeinschaft für immer weiterleben könne.
Damit steht New World: Aeternum vor einem potenziellen Wendepunkt. Ob Amazon das Angebot annimmt, bleibt offen, doch die Diskussion um die Zukunft des MMOs hat durch Facepunchs Vorstoß eine völlig neue Dynamik erhalten.
7 Kommentare AddedMitdiskutieren
Mehr bekommt Amazon nicht.
Sollten es annehmen.
Finde ich ne coole Idee
Hoffentlich sind sie nicht so scheiße wie MS, die nicht wollten, dass Perfect Dark extern entsteht
Würde ich begrüssen. Die Frage ist halt ob sie damit die Markenrechte komplett abtreten müssen, dann wird Amazon das nicht machen.
Würde mich nicht wundern wenn Amazon noch
5% Gewinnbeteiligung verlangen würde
Falls es doch noch ein Hit wird
Aber die Rechte werden sie definitiv nicht rausrücken
Finde ich richtig gut, es wäre schade, wenn man das Spiel für immer abschalten müsste.
Da reibt sich Amazon doch glatt die Hände. 25 Millionen US-Dollar dafür, ist doch ein super Angebot. Ich würde es definitiv annehmen. Schließlich hätte Amazon keine Verpflichtungen mehr damit und kann sich über eine schöne Summe Geld freuen.