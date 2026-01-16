New World: Aeternum: 25‑Millionen‑Angebot von Rust-Entwickler

Facepunch will Amazons MMO New World: Aeternum retten und setzt auf die Macht der Spieler.

Mit der offiziellen Abschaltung von New World: Aeternum am 31. Januar 2027 nähert sich ein langjähriges Online‑Abenteuer seinem letzten Kapitel. Die Entscheidung markiert das Ende eines MMOs, das über Jahre hinweg eine treue Spielerschaft begleitet hat und nun dennoch aus dem Live‑Betrieb verschwindet.

Unerwartet kam jedoch ein Angebot, das die Situation plötzlich in ein neues Licht rückt. Alistair McFarlane, COO von Facepunch, dem Studio hinter Rust und Garry’s Mod, wandte sich öffentlich an Amazon und bot 25 Millionen Dollar für die Übernahme des Spiels.

Seine Botschaft: Games sollten niemals sterben.

McFarlane betonte weiter, dass Facepunch – wie bei all seinen Projekten – die Community in den Mittelpunkt stellen würde. Er sprach davon, Spielern die Kontrolle zu geben, Server öffentlich hostbar zu machen und damit die Grundlage zu schaffen, dass ein Spiel in den Händen einer engagierten Gemeinschaft für immer weiterleben könne.

Damit steht New World: Aeternum vor einem potenziellen Wendepunkt. Ob Amazon das Angebot annimmt, bleibt offen, doch die Diskussion um die Zukunft des MMOs hat durch Facepunchs Vorstoß eine völlig neue Dynamik erhalten.