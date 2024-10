New World: Aeternum: Ab sofort für Xbox und PlayStation erhältlich

Amazon Games heißt Spieler heute im Online-Action-RPG New World: Aeternum willkommen, das ab sofort auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erhältlich ist.

Zum ersten Mal können Konsolen- und PC-Spieler gemeinsam die übernatürliche Insel Aeternum erkunden. Sie begeben sich als Einzelspieler oder mit anderen Abenteurern via kooperativem Crossplay auf eine wilde Reise voller Gefahren und Möglichkeiten.

PC-Spieler, die bereits New World und die Erweiterung Rise of the Angry Earth besitzen, haben ohne zusätzliche Kosten Zugang zu New World: Aeternum.

„Millionen Spieler haben Aeternum auf dem PC erkundet und wir freuen uns, mit der Konsolenversion noch mehr Spieler in New World: Aeternum willkommen zu heißen”, so Christoph Hartmann, Vice President, Amazon Games. „Wir haben auf das Feedback der Spieler gehört und uns die Zeit genommen, ein unvergessliches Abenteuer zu entwickeln, das man sowohl allein als auch mit Freunden auf Konsolen und PC erleben kann. New World: Aeternum ist das ultimative New World-Erlebnis.”

In New World: Aeternum stranden die Abenteuer nach einem Schiffbruch auf der Insel und machen sich auf, die riesige, wunderschöne Welt zu erkunden und die Geheimnisse der Ewigen Insel und ihrer Einwohner zu entdecken. New World: Aeternum kombiniert eine spannende Geschichte in einer dynamischen offenen Welt mit einem actionreichen, Fähigkeiten-basierten Kampfsystem, um den Spielern immersives und belohnendes Gameplay zu liefern.

Spieler können sich auf folgende Features freuen:

Herausfordernder Raid: Die Spieler stellen sich dem Hive of the Gorgons, einem brandneuen 10-Spieler-Raid, indem sie Broodmother Medusa gegenübertreten, die versucht, eine Armee der Hercyne zu erschaffen. Hive of the Gorgons ist nichts für schwache Nerven, aber mit sorgfältiger Planung, Kooperation und Durchhaltevermögen, können die Spieler sich hochwertige Ausrüstung verdienen.

Spannende PvP-Kämpfe: Im Cursed Mists in Cutlass Keys wartet eine offene PvPvE-Zone, in der jeder Spieler auf sich allein gestellt ist. Sie jagen nach seltener Beute, müssen aber auch aufpassen: Werden sie in dieser Gesetzlosen Zone von einem anderen Spieler niedergestreckt, verlieren sie nicht nur ihren Stolz, sondern auch ihre Beute. Spieler können sich außerdem mit Freunden zusammenschließen und gegen andere Gruppen in Arenen antreten, oder an der großangelegten PvP-Action teilnehmen, wie Außenpostensturm und Territoriums-Kriege.

Dramatische Seelenprüfungen: Spieler können sich in täglichen Endgame-Herausforderungen testen und für Premium-Belohnungen in 1-gegen-1-Kämpfen gegen Aeternums berüchtigtste Schurken antreten.

Aufregende Multiplayer-Expeditionen: Gemeinsam mit vier Verbündeten erkunden die Spieler die tiefsten Tiefen Aeternums, wo sie auf tödliche Gegner stoßen, Geheimnisse über die Insel aufdecken und nützliche Beute finden. Vom verderbten Garden of Genesis bis zur feurigen Empyrean Forge, erfordern alle Expeditionen in New World: Aeternum Zusammenarbeit und schnelles Handeln, um zu überleben.

Spielt wie ihr es möchtet: Die Spieler wählen aus sieben Archetypen aus, vom brutalen und mächtigen Destroyer bis hin zum Gelehrten Mystic. Zwischen den Klassen können sie jederzeit flexibel wechseln. Außerdem gibt es ein tiefgehendes Crafting-System und anpassbare Spieler-Wohnungen, die den Spielern noch weitere Möglichkeiten bieten, ihren eigenen Weg einzuschlagen.

Saisonale Events: Neue Gefahren, Festlichkeiten, Belohnungen und mehr halten in Aeternum während der jährlichen saisonalen Events Einzug. Dazu zählen Nightveil Hallow, das Winter Convergence Festival, Springtide Bloom, Rabbit's Revenge und Summer Medleyfair.

New World: Aeternum bietet ein verfeinertes Leveling, das Spieler auf ihre Reise durch die wunderschöne, aber gefährliche Insel Aeternum vorbereitet.

Das Spiel wurde vollständig optimiert, um auf Konsolen großartig auszusehen, sich anzufühlen und zu performen. Das Spiel erscheint mit radialen Menüs, Shift-Modifier und Controllor-Input-Presets sowie Möglichkeiten für Target Locking, Aim Assist, Smart Casting und mehr.

New World: Aeternum erscheint mit voller Crossplay-Funktionalität, wodurch die Abenteurer die Wahl haben, ob sie allein oder mit Freunden auf verschiedenen Plattformen die Ewige Insel erkunden.

New World: Aeternum enthält alle wichtigen Inhalte aus New World auf dem PC, inklusive des Hauptspiels und der Erweiterung Rise of the Angry Earth. Dazu kommen alle saisonalen Inhalte und Updates seit dem Release 2021.