New World: Aeternum: Action-RPG gibt bald sein Konsolendebüt

Amazon Games enthüllt New World: Aeternum, das am 15. Oktober für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheint

Amazon Games hat heute New World: Aeternum angekündigt, ein spannendes und umfangreiches Action-RPG, das in einer riesigen und mysteriösen Welt angesiedelt ist, in der die Spieler die Freiheit haben, ihr Abenteuer selbst zu gestalten.

Konsolenspieler haben zum ersten Mal die Möglichkeit, die Freuden und Gefahren Aeternums in einer verbesserten Version zu erleben, mit allen Inhalten der PC-Version von New World, allen Updates inklusive der Erweiterung Rise of the Angry Earth sowie einer Fülle neuer Inhalte.

New World: Aeternum führt für Spieler auf allen Plattformen spannende neue Features ein: New Worlds erste umfangreiche Player-vs-Player-Zone, einen herausfordernden Raid für zehn Spieler, Solo-Prüfungen im Endgame, verbessertes Levelling, neue Charakter-Archetypen, ein verbessertes Dialogsystem und noch viel, viel mehr.

Spieler können Aeternum jetzt ganz allein bereisen oder mit anderen Abenteurern dank Online-Cross-Plattform-Play zusammenarbeiten und konkurrieren. Das Spiel erscheint am 15. Oktober 2024 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

In New World: Aeternum spült es schiffbrüchige Entdecker, die fortan ihr eigenes Schicksal in die Hand nehmen, an den Strand der übernatürlichen Insel Aeternum, die voller Gefahren und Möglichkeiten steckt.

Das Kampfsystem von New World: Aeternum ist Skill-basiert und dynamisch und vereint Schwerter, Schusswaffen und Magie zu einem komplexen und spaßigen Erlebnis, sowohl im Kampf gegen die verfluchten Inselkreaturen als auch in groß angelegten Schlachten gegen andere Spieler.

Spieler können Aussehen, Kampfstil und Fähigkeiten ihres Charakters voll anpassen: Jede aufgesammelte Pflanze, jede gegerbte Tierhaut, jeder erschlagene Feind und jede abgeschlossene Quest beeinflussen ihre Reise und verbessern die Kräfte und Fähigkeiten ihrer Spielfigur.

Die lebendige Welt von New World: Aeternum, seine spannenden Geschichten, die ausgefeilten Crafting-Mechaniken, das klassenlose Fortschrittssystem sowie das Echtzeitkampfsystem sorgen für hunderte Stunden Spielspaß, egal ob man sich allein oder im Multiplayer ins Abenteuer stürzt.

„New World: Aeternum ist das Endergebnis von Jahren der Entwicklung mit Hilfe einer engagierten Community an Spielern, die bereits Erfahrungen mit dem ursprünglichen New World auf PC gemacht haben”, sagt Christoph Hartmann, Vice President von Amazon Games. „Für unsere Vorgehensweise bei der Spielentwicklung ist es essenziell, auf das Spielerfeedback zu hören. Wir wissen, dass New World: Aeternum das Versprechen eines frischen und spannenden Erlebnisses erfüllt, das Spieler von New World plattformübergreifend zusammen genießen können.“

New World: Aeternum wurde speziell für Konsolen entwickelt und enthält die gleichen Features wie die PC-Version sowie Cross-Play-Funktionalität. Spieler können sich auf Verbesserungen wie Target Locking und Aim Assist, einen virtuellen Cursor, Controllernavigation, Barrierefreiheit und mehr freuen.

New World: Aeternum erscheint digital für PlayStation 5, Xbox Series X|S und Steam für $59.99. Die Deluxe Edition für $79.99 enthält zusätzlich ein Bären-Reittier und Rüstungsskin, damit Spieler Aeternum schnell und stilvoll bereisen können.

New World: Aeternum – Xbox Vorbestellung

Vorbesteller der Konsolenversion sowie alle PC-Spieler, die sich ab sofort bis zum 14. Oktober ins Spiel einloggen, erhalten das Wolfs-Reittier Azoth-Pirscher.

PC-Spieler, die New World und Rise of the Angry Earth bereits besitzen, erhalten alle neuen Inhalte von New World: Aeternum kostenlos zur Veröffentlichung ab 15. Oktober 2024.

Den neuen Trailer, der sein Debut auf dem Summer Game Fest feierte, gibt es hier:

New World: Aeternum führt das Versprechen von Amazon Games fort, qualitativ hochwertige Spiele zu entwickeln und zu veröffentlichen. Bereits das Originalspiel sowie das Action-RPG Lost Ark von Smilegate RPG konnten die Steam- und Twitch-Charts dominieren und pflegen auch weiterhin aktive Communitys.

Zu den weiteren kommenden Titeln von Amazon Games zählen unter anderem das nächste große Spiel der Tomb Raider-Serie, entwickelt von Crystal Dynamics, sowie THRONE AND LIBERTY, entwickelt von NCSOFT.