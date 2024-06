New World: Aeternum: Closed Beta für Xbox und PlayStation im Juli

New World: Aeternum erhält vertrauliche Closed Beta vom 11. bis 17. Juli 2024.

Amazon hat eine vertrauliche Closed Beta für die Konsolenversion von New World: Aeternum angekündigt, die vom 11. Juli um 18:00 Uhr bis zum 17. Juli um 18:00 Uhr auf PlayStation 5 und Xbox Series X |S laufen wird.

Zugang zum Crossplay-Test erfolgt nur auf Einladung. Spieler in Nordamerika und Europa können einen Charakter erstellen, mit interessanten Waffen ausrüsten und weitläufige, übernatürliche Gegenden erkunden, bevor New World: Aeternum am 15. Oktober erscheint.

Zudem besteht die Möglichkeit, Endgame-Inhalte anzuspielen. Details gibt es im dazugehörigen Blogpost.

Interessenten können sich hier um die Teilnahme bewerben.