New World: Aeternum: Episode 2 zur Welt des Spiels

New World: Aeternum stellt euch in World of Aeternum: Episode 2 die Welt des Spiels vor. Das Spiel konnten wir bereits auf der Gamescom ausgiebig anspielen und haben natürlich auch die Open-Beta gespielt. In unserer New World: Aeternum-Vorschau gibt es weitere Details zum Titel.

Folge 1 verpasst? Kein Problem!