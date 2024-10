New World: Aeternum: Gameplay-Videos zeigen Expeditionen

In drei neuen Videos könnt ihr euch Spielszenen aus dem Expeditions-Modus von New World: Aeternum anschauen.

Kürzlich haben wir euch rund 240 Minuten Gameplay aus New World: Aeternum gezeigt. Doch New World bietet neben einer packenden Story noch viel mehr. Daher zeigen wir euch heute in drei neuen Videos Spielszenen aus den Expeditionen.

Die Expeditionen schaltet man ab Level 25 frei und können mit insgesamt fünf Spielern gespielt werden.

Euch erwarten spannende Kämpfe sowie knifflige Rätsel und Mechaniken, die es zu bewältigen gilt.

Am Ende einer jeden Expedition erhaltet ihr zudem neue Waffen und Ausrüstungsgegenstände, die euren Gearscore weiter nach oben bringen.

New World: Aeternum | Das Lazarus-Instrumentarium – Expedition

New World: Aeternum | Herz des Sturmwinds – Expedition

New World: Aeternum | Garten des Ursprungs – Expedition

Falls ihr uns unterstützen möchtet, dann teilt dieses Video, abonniert den XboxDynasty YouTube-Kanal, hinterlasst einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat – und aktiviert die Glocke, damit ihr sofort benachrichtigt werdet, sobald ein neues Video veröffentlicht wird.