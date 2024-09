New World: Aeternum: Gefährliche Orte im Trailer

Entdeckt mit Grace O’Malley gefährliche Orte im neuen Trailer zu New World: Aeternum.

Stürzt man sich in einem Rollenspiel frisch ins Abenteuer, verspürt man unweigerlich einen Drang die Welt zu erkunden.

Doch bevor ihr euch in New World: Aeternum auf Erkundung begebt, solltet ihr die Tipps von Grace O’Malley beherzigen, die euch im neuen Trailer Orte zeigt, vor denen ihr euch in Acht nehmen solltet.

New World: Aeternum ist ab dem 15. Oktober für Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC erhältlich.