New World: Aeternum: Halloween-Update verfügbar

Für New World: Aeternum steht jetzt das Halloween-Update zum Download bereit.

Das Online-Rollenspiel New World: Aeternum befindet sich aktuell in den Wartungsarbeiten. Ein Spielen ist derzeit nicht möglich.

Grund für die Downtime ist das Halloween-Update 1.1.0 und der morgige Start des Nightveil Hallow-Events, welches bis zu 5. November andauern wird. Auf Xbox Series X|S müsst ihr dafür ein 8,8 GB großes Update herunterladen.

Schaut euch derweil die Patch Notes an und erfahrt, was das heutige Update für New World: Aeternum beinhaltet.

Update 1.1.0 Patch Notes Spielwelt Es wurde ein Rendering-Problem in Ebenmaß behoben, das dazu führte, dass Flaggen auf HDR-Bildschirmen verfärbt wurden.

Die Überblendung von Schatten nach dem Wechsel der Kamera (z. B. während der Filmsequenzen im Spiel), der Spielmodi und des schnellen Reisens wurde verbessert.

Ein seltener Fehler wurde behoben, der beim Überschreiten von Grenzen zwischen bestimmten Gebieten in der offenen Welt einen Absturz verursachte.

Ein Problem wurde behoben, wodurch die Aufgabe aus Kapitel 4 „Die Prüfung des Verzehrers“ I“ nicht abgeschlossen werden konnte. Die Aufgabe war zuvor deaktiviert. KI Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Schaden von Ifrits Flammenwellen-Angriff nicht korrekt abhängig von der Mutationsstufe skalierte.

Der Schaden von Ifrits Flammenwellen-Angriff wurde in der Expedition „Die Empyreum-Schmiede“ und dem Schwierigkeitsgrad „Mutation 1“ verringert. Spielmodi Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass der Spieler nach Kämpfen ein zweites, nicht verwendbares Außenpostensturmlager erhielt.

Spieler können Fort Luna nicht mehr betreten, ohne die Tore im Außenpostensturm zu benutzen.

Ein Fehler wurde behoben, der Spieler daran hinderte, den Abschlussbonus-Mutatorvorrat und Abschlussbonus-Expeditionsvorrat zu öffnen. Jetzt erhält der Spieler 100 Taler.

Ein Fehler wurde behoben, der es Spielern ermöglichte, das Schlachtfeld während der Vorbereitungsphase im Krieg zu betreten. UX/UI/Soziales Bestimmte gebietsbezogene Benachrichtigungen werden während des Tutorials für Neulinge nicht mehr angezeigt.

Ein Fehler wurde behoben, der dazu führte, dass Hauszahlungen gelegentlich fehlschlugen.

Es wurde ein Fehler behoben, der dazu führte, dass Benachrichtigungen über beanspruchbare Erfolge beim Einloggen nicht angezeigt wurden.