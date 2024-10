New World: Aeternum: Neue Details zur kommenden Prime Video-Anthology-Serie

Kurz vor dem weltweiten Launch von New World: Aeternum heute hat sich Tim Miller, Mitgründer des Visual Effect-Experten Blur Studio, mit Rob Chestney, Narrative Director von New World: Aeternum zusammengesetzt, um über die kommende Prime Video-Serie Secret Level zu sprechen und wie die beiden Teams Aeternum für die Serie zum Leben erweckt haben.

„Unsere Geschichte zu New World: Aeternum handelt von einem eingebildeten, egoistischen Helden, der andere Menschen in Aeternum nicht wertzuschätzen weiß. Wir alle haben schon solche Spieler getroffen. Manchmal sind wir diese Art Spieler”, so Miller.