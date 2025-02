New World: Aeternum: Neue Karte Coral Divide enthüllt

Die Entwickler von New World: Aeternum stellen euch heute die neue Karte Coral Divide genauer vor.

Das Video „Forged in Aeternum – Outpost Rush Map: Coral Divide“ stellt die neue Karte Coral Divide für den PvPvE-Modus Outpost Rush in New World: Aeternum vor.

Begleitet JR, Gwen und Brian in dieser Folge von Forged in Aeternum bei der Vorstellung von Coral Divide, der mit Spannung erwarteten neuen Karte Outpost Rush.

Erfahrt mehr über den Designprozess, die Gameplay-Verbesserungen und die Einblicke der Entwickler in dieses aufregende Schlachtfeld, das eine kleinere, konzentriertere Kampfzone, vertikale Gameplay-Elemente und baubare Brücken zusammen mit XP-Boostern und goldenen verfluchten Kokosnüssen als Belohnungen bietet.