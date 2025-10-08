New World: Aeternum: Nighthaven-Update bringt düstere Herausforderungen

Nighthaven erscheint am 13. Oktober für PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 – das finsterste Kapitel in New World: Aeternum beginnt!

Mit dem kommenden Nighthaven-Update schlägt New World: Aeternum ein neues, düsteres Kapitel auf.

Ab dem 13. Oktober erwartet euch auf PC, Xbox Series X|S und PlayStation 5 eine Welt, die vollständig von der Dunkelheit verschlungen wird. Der offizielle Launch-Trailer zeigt eindrucksvoll, wie sich über Aeternum die Nacht legt, während neue Bedrohungen aus den Schatten erwachen.

In Nighthaven treten Spieler gegen mächtige Gegner und unheimliche Mächte an, die das Gleichgewicht der Welt ins Wanken bringen. Die Erweiterung bringt frische Story-Inhalte, herausfordernde Kämpfe, neue Ausrüstung und einen noch intensiveren Fokus auf das Überleben in einer feindseligen Umgebung.

Ob ihr euch der Dunkelheit stellt oder von ihr verschlungen werdet, liegt allein an euch. New World: Aeternum – Nighthaven verspricht ein packendes Abenteuer für alle, die den Mut haben, sich dem Schatten zu stellen.