New World: Aeternum: Open Beta jetzt auf Xbox spielbar

Ab sofort können Spieler auf Xbox Series X|S an der Open Beta des Online-Rollenspiels New World: Aeternum teilnehmen.

Amazon Games lässt Rollenspieler vor der Veröffentlichung von New World: Aeternum an diesem Wochenende in die Welt des Landes Aeternum eintauchen.

Bis Montagabend 18:00 Uhr läuft die Open Beta auf Xbox Series X|S, PlayStation 5 und PC, inklusive Crossplay.

Den Clienten für die Beta könnt ihr ganz einfach über den Microsoft Store herunterladen:

Für die Teilnahme an der Beta könnt ihr euch verschiedene Belohnungen verdienen, die ihr zum Launch der Vollversion erhaltet.

Das sind die Belohnungen und ihre Voraussetzungen:

Titel: Vorreiter Aeternums – Teilnahme an der offenen Beta

– Teilnahme an der offenen Beta Handschuhe: Armschienen des aeternischen Abenteurers – Erreicht mit einem beliebigen Charakter Stufe 10

– Erreicht mit einem beliebigen Charakter Stufe 10 Schuhwerk: Marschstiefel des aeternischen Abenteurers – Erreicht mit einem beliebigen Charakter Stufe 15

– Erreicht mit einem beliebigen Charakter Stufe 15 Beinklein: Beinkleid des aeternischen Abenteurers – Erreicht mit einem beliebigen Charakter Stufe 20

– Erreicht mit einem beliebigen Charakter Stufe 20 Kopfbedeckung: Dreispitz des aeternischen Abenteurers und Brustpanzerung: Wintermantel des aeternischen Abenteurers – Erreicht mit einem beliebigen Charakter Stufe 25

Falls euch die Beta gefallen hat, könnt ihr New World: Aeternum im Store auch in diesen Editionen direkt vorbestellen: