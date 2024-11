New World: Aeternum: Roadmap und kostenlose Demo für Konsolen

Heute hat Amazon Games die Living Roadmap für New World: Aeternum in seinem ersten Entwicklungs-Update nach dem Start enthüllt. Dieses neue Format gibt der Community mehr Einblick in das, woran das Team aktiv arbeitet, was sich in der frühen Entwicklungsphase befindet und welche frühen Ideen erforscht werden.

Teil der Roadmap sind weitere Arten von Saisonwelten, ein überarbeiteter Invasionsmodus, neue PVP-Modi, Aktualisierungen des Rufsystems und mehr.

Das Team erforscht auch frühe Konzepte und Ideen wie neue Waffen, eine neue Zone, neue PVE-Modi, neue Features wie Lagerhallen und ein Belagerungssystem und mehr, die alle darauf abzielen, das Endgame zu vertiefen und New World: Aeternum neue Dimensionen zu verleihen.

Die Roadmap beginnt mit einem tiefen Einblick in Season 7, die eine Menge neuer Inhalte für die New World: Aeternum bieten wird, einschließlich der Einführung von saisonalen Welten, einer neuen Karte für den Außenpostensturm und vielem mehr.

Zu den Highlights der Season 7 gehören:

Saisonale Welten sind dynamische, zeitlich begrenzte Server, die einzigartige Spielerlebnisse bieten. Der erste von ihnen bietet permanentes PVP, Beute, die beim Tod fällt, und einzigartige Gegenstände. Belohnungen und Fortschritte bleiben auch nach dem Ende der Season erhalten, so dass die Bemühungen der Spieler nicht verloren gehen. Neue Außenpostensturm-Map: Ein neuer Außenpostensturm ist in Arbeit und bietet den Spielern ein neues Schlachtfeld, auf dem sie ihre Fähigkeiten in diesem strategischen PVP-Spielmodus unter Beweis stellen können. Außenpostensturm ist ein teambasierter Wettbewerb, bei dem Spieler Ressourcen sammeln, Ziele erobern und Gegner in epischen Schlachten um Dominanz und Belohnungen ausmanövrieren.

Vereinheitlichte Mutationen beseitigen die Notwendigkeit für mehrere Ausrüstungssätze, fügen ein Matchmaking für M3 hinzu und verbessern die Belohnungen für diese herausfordernden Expeditionen. Season 7 wird auch Updates für die Kampfbalance bringen, beginnend mit Anpassungen an verschiedenen Waffen. Tägliche Solo-Prüfungen: Solo-Trials bieten den Spielern eine aufregende Gelegenheit, ihr Können, ihre Strategie und ihre Meisterschaft in Kämpfen mit hohem Einsatz gegen ikonische Bosse zu testen.

Solo-Trials bieten den Spielern eine aufregende Gelegenheit, ihr Können, ihre Strategie und ihre Meisterschaft in Kämpfen mit hohem Einsatz gegen ikonische Bosse zu testen. Saisonale Ereignisse: Ereignisse wie Legacy of Crassus und Rabbit’s Revenge kehren zurück und bieten neuen Spielern die Möglichkeit, diese saisonalen Favoriten zu erleben.

Alle Details zur Living Roadmap gibt es im Blogpost hier. New World: Aeternum startet ab heute auch auf Konsolen eine kostenlose Testversion! Zusammen mit Freunden können Spieler auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S die Welt von Aeternum erkunden. Die Testversion bietet vier Stunden kostenlosen Spielspaß und bietet neuen Spielern die perfekte Gelegenheit, in das Spiel einzutauchen.

Außerdem wurde ein Dev-Update veröffentlicht, das ihr euch hier anschauen könnt: