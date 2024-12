New World: Aeternum: Rückkehr des Winter Convergence Festivals angekündigt

Heute lädt Amazon Games New World: Aeternum-Abenteurer in ein Winterwunderland ein, denn das Winter Convergence Festival kehrt auf die Insel Aeternum zurück. Ab Dienstag, dem 10. Dezember, können die Spieler alles genießen, was die Weihnachtszeit in Aeternum zu bieten hat.

Spieler versammeln eine Gruppe von bis zu 20 anderen Mitspielern, um den mächtigen Winterkrieger zu besiegen, einen herausfordernden Boss, der durch die Schneelandschaft streift, um exklusive Belohnungen für das Event zu erhalten.

Sie halten Ausschau nach Geschenken, die in Siedlungen und Winterdörfern verstreut sind, um kostenlose Saisonpreise zu sammeln. Diejenigen, die etwas abenteuerlustiger sind, können sich auf die Suche nach Geschenkesäcken oder verlorenen Geschenke machen, die in der Wildnis versteckt sind und zusätzliche Überraschungen bieten!

In Feiertagshütten der Winterdörfer tauschen Spieler Wintermarken ein, um verlorene Geschenke, Glitzerit oder Krieger-Hagelspitzen zu erhalten. Spieler sollten den Himmel im Auge behalten, um die Chance zu haben, schillernde Glitzerit-Meteroen zu sehen! Diejenigen, die ihre Splitter ernten, können damit besondere Gegenstände herstellen oder sie gegen Wintermarken eintauschen.

Eine vollständige Liste mit allen Details zum Winter Convergence Festival gibt es im offiziellen Amazon Games Blog Post hier.